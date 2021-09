Corona-Ticker Mittelfranken: Nur Ansbach ohne 3G

5.37 Uhr: Nur in Ansbach gilt keine 3G-Regel

Die Stadt Ansbach verzeichnet heute (20.09.21) einen Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner von 31,2. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 20.09.2021, 03.15 Uhr). Ansbach ist damit die einzige Kommune in Mittelfranken, deren Inzidenzwert unter dem Schwellenwert von 35 liegt, ab dem unter anderem in der Innengastronomie, bei Kulturveranstaltungen und in Fitnessstudios die 3G-Regel gilt.

Die höchsten Werte bei den Corona-Neuinfektionen umgerechnet auf die Einwohnerzahl melden die Stadt Nürnberg (112,7) sowie der angrenzende Landkreis Roth (112,4). Auch die Stadt Fürth (106,1) und der Landkreis Weißenburg Gunzenhausen (102,0) vermelden dem RKI zufolge Inzidenzwerte von über 100.

Die Werte für die restlichen Städte und Landkreise in Mittelfranken: Stadt Erlangen (78,3), Lkr. Erlangen-Höchstadt (64,4), Lkr. Fürth (67,4), Lkr. Ansbach (37,2), Lkr. Nürnberger Land (54,3), Stadt Schwabach (90,1), Lkr. Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim (65,2).