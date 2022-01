Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg 7-Tage-Inzidenz über 2.000

7.05 Uhr: Steigende Zahlen auch in anderen Städten und Landkreisen

Auch für die meisten anderen Städte und Landkreise im Bezirk gehen die Zahlen nach oben. Den zweit- und dritthöchsten Wert meldet das RKI (Robert-Koch-Institut) weiter für Stadt (1.845,2) und Landkreis Fürth (1.706,1 = Zahl zum Vortag unverändert). Es folgen der Landkreis Roth (1.549,9), die Stadt Schwabach (1.371,3), die Stadt Ansbach (1.336,3 = Zahl zum Vortag unverändert), der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (1.327,8) und der Landkreis Nürnberger Land (1.096,2). Unter der 1.000er-Marke liegen in Mittelfranken laut RKI die Landkreise Ansbach (941,1), Erlangen-Höchstadt (829,8), die Stadt Erlangen (652,2) und mit der niedrigsten Inzidenz der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad-Windsheim (552,0). Für die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad-Windsheim sowie die Stadt Erlangen meldet das RKI damit heute niedrigere Werte als am Vortag. Keine Veränderung zeigt die Covid-19-Online-Tafel des RKI für den Landkreis Fürth und die Stadt Ansbach an.