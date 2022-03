Corona-Ticker Mittelfranken: Nach Coronapause wieder Ausstellung

8.03 Uhr: Wieder Ostereierausstellung in Erlangen nach zwei Jahren Pandemie-Pause

Wegen der Corona-Pandemie hat im Museum im Amtshausschüpfla in Erlangen-Frauenaurach zwei Jahre lang keine Ausstellung stattgefunden. Die traditionelle Ostereierausstellung, die gestern eröffnet hat, ist die erste. Wie der Heimat- und Geschichtsverein Erlangen, der Betreiber des Museums, mitteilt, werden aus der großen Sammlung des Museums mehr als 150 Ostereier aus den unterschiedlichsten Regionen Europas gezeigt: Polen, Rumänien, Russland, Ukraine, der Lausitz oder Franken. Die historischen Ostereier sind mit traditionellen Mustern und Symbolen verziert.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr seien Ostereier mit Ikonenmalerei der ukrainischen Künstlerin Alevtina Gonschorenko aus Kiew. Ihre feingliedrige, äußerst präzise Ikonenmalerei zeichneten sich aus durch minuziös ausgearbeitete Details und sei Ausdruck ihres besonderen Talents, so der Arbeitskreis Museum Amtshausschüpfla.

Die Ausstellung ist nochmals an zwei Sonntagen geöffnet, am 20. und am 27. März von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.