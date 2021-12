Corona-Ticker Mittelfranken: Meist sinkende Zahlen

6.15 Uhr: Impf-Außenstelle in Altdorf wird wiedereröffnet

Um der steigenden Impfnachfrage gerecht zu werden, wird heute (Montag, 06.12.21) die Impfstation in Altdorf wieder eröffnet. In der Turnhalle der Mittelschule kann dann an fünf Tagen der Woche geimpft werden, teilte das Landratsamt Nürnberger Land mit. Wer sich dort ein Vakzin gegen Corona geben lassen möchte, muss vorher einen Termin über das Online-Impfportal des Freistaats vereinbaren. Die Impf-Außenstelle in Altdorf wird vom Bayerischen Roten Kreuz und den Maltesern betrieben – auch das Landratsamt Nürnberger Land und die Stadt Altdorf unterstützen dabei. Impfungen gibt es am Montag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie am Mittwoch von 12.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Die ersten Tage wird auf zwei Impfstraßen geimpft. Ab Freitag werden dann auf drei Impfstraßen pro Tag rund 240 Impfdosen von Biontech und Moderna verimpft. Schon bald sollen insgesamt fünf Impfstraßen aufgebaut werden, um eine tägliche Kapazität von 400 Impfdosen zu erreichen. Hierfür wird noch Personal gesucht.