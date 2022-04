Corona-Ticker Mittelfranken: Mehr Magersucht seit Corona

08.00 Mehr Kinder und Jugendliche mit Magersucht seit Corona-Beginn

Die Zahl der an Magersucht erkrankten Kinder und Jugendlichen ist Fachleuten zufolge während der Corona-Krise gestiegen. So hat das Klinikum in Nürnberg seit Beginn der Corona-Krise zunehmend mit magersüchtigen Patientinnen. "Es sind eineinhalb bis zweimal so viele wie vor der Pandemie", sagt Chefarzt Patrick Nonell vom Nürnberger Klinikum.

Eine ähnliche Entwicklung sieht der Bundesfachverband Essstörungen überall im Land. "Dadurch, dass die Zahlen so zugenommen haben, fehlen Therapieplätze", sagt der Verbandsvorsitzende Andreas Schnebel, der auch die Beratungsstelle Anad in München leitet. "Auch in den stationären Einrichtungen wird es eng." Und er sieht noch eine andere Entwicklung: Die Patientinnen werden jünger.

Dass seit Corona mehr Jugendliche mit einer Essstörung wie Magersucht oder Bulimie behandelt werden müssen, bestätigen auch die Auswertungen von Krankenkassen unter ihren Versicherten. Demnach stellt die DAK-Gesundheit für 2020 eine Zunahme bei den Krankenhaus-Behandlungen wegen Essstörungen von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr fest, unter den 15- bis 17-Jährigen sind es sogar 13 Prozent mehr. Die KKH kommt nach eigenen Angaben auf ein überproportionales Plus von rund 7 Prozent bei den 13- bis 18-Jährigen.

Eine gesicherte Erklärung haben die Fachleute dafür nicht, nur eine Vermutung, die auch der Nürnberger Spezialist Nonell teilt. Gerade Mädchen, die an Magersucht erkrankten, könnten Stress oft nicht so gut verarbeiten, sagt er. In der Pandemie litten sie besonders stark unter der Verunsicherung und der Sorge, die Kontrolle zu verlieren. "Ihr Essverhalten zu kontrollieren, ist eine Form Bewältigungsstrategie, um wieder mehr Kontrolle zu bekommen."