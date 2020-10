Corona-Ticker Mittelfranken: Landesweite Kontrollaktion

13.00 Uhr: Landkreis Roth überschreitet Grenzwert von 35

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Covid-19-Erkrankungen ist im Landkreis Roth über den Signalwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gestiegen. Dies hat das Robert-Koch-Institut dem Landratsamt Roth mitgeteilt. Damit gelten ab 21.10.2020, 00:00 Uhr im Landkreis Roth strengere Sicherheits- und Hygieneregeln. Grundlage dafür ist die neue bayernweite Infektionsverordnung.

Verstärkte Maskenpflicht

Schüler und Schülerinnen in weiterführenden Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe müssen nun auch während des Unterrichts am Sitzplatz einen Mund-Nase-Schutz tragen. An den Grundschulen muss im Unterricht keine Maske getragen werden.

In allen öffentlichen Gebäuden, wie Behörden oder Bahnhöfen sowie auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen von Freizeiteinrichtungen und in Fahrstühlen gilt Maskenpflicht. Eine Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasen-Bedeckungen gilt auch für Zuschauer von Sportveranstaltungen, Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Kursen der Erwachsenbildung, Besucher von Museen, Ausstellungen, Lesungen, Kinos oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen.

Begrenzung von privaten Kontakten - Sperrstunde ab 23.00 Uhr

Zusätzlich sind private Feiern und Kontakte auf zwei Haushalte oder maximal zehn Personen begrenzt. Dies gilt insbesondere auch für Familienfeiern wie Geburtstage oder Hochzeiten, unabhängig vom Ort der Veranstaltung, das heißt auch dann, wenn private Feiern in gastronomischen Betrieben stattfinden. Gaststätten dürfen nach 23.00 Uhr keine Speisen oder Getränke zum Vor-Ort-Verzehr und Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen. Dieses Verkaufsverbot für Alkohol gilt auch für Lieferdienste.

Kitas bleiben geöffnet

Es können weiterhin alle Kinder die Kitas besuchen. Soweit die Einrichtungen offene oder teiloffene Konzepte umsetzen, müssen feste Gruppen gebildet werden, um eine Nachverfolgung im Falle eines Infektionsfalls zu gewährleisten. Die Beschäftigten müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Infektionsgeschehen weiterverfolgen

All diese Maßnahmen sind aufgrund der aktuellen Infektionslage notwendig. Eine größere Infektionsquelle gibt es derzeit nur separiert am Hilpoltsteiner Auhof. Sogenannte Hot-Spots sind bei den Infektionsquellen nicht erkennbar, so der Leiter des Gesundheitsamts, Herr Dr. Schmitzer.

Die aktuellen Maßnahmen gelten damit vorerst bis einschließlich Dienstag 27.10.2020, 24:00 Uhr. Dann werden die Infektionszahlen neu bewertet und die Maßnahmen – falls nötig – angepasst.