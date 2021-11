Corona-Ticker Mittelfranken: Erste Weihnachtsmärkte abgesagt

14.17 Uhr: Nürnberg will Impfkapazität verdreifachen

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen will die Stadt Nürnberg ihre Impfkapazitäten rasch wieder erhöhen. "Wir müssen das Impfangebot erweitern", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) dem Bayerischen Rundfunk – auch weil Auffrischungsimpfungen, die sogenannten Booster-Impfungen, anstehen. In Nürnberg würden derzeit rund 500 Menschen pro Tag geimpft, so König. "In den nächsten Tagen will ich den Wert verdreifachen, auf 1.500 Impfungen pro Tag", so König. Gleichzeitig gelte es, weiter Menschen von einer Impfung zu überzeugen. In den Nürnberger Kliniken würden überwiegend Menschen wegen Corona behandelt, die keine Impfung haben, so König. Dies zeige, dass Impfungen derzeit den besten Schutz bieten.

Auch Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) betont im Anschluss an eine Tagung in Nürnberg, dass noch mehr für Impfungen geworben werden muss – auch für die dritte Impfung. Die Impfversorgung in Hof sei gegeben – allein die Impfwilligen müssten kommen.