Corona-Ticker Mittelfranken: Ab heute gilt die neue Ampel

06.15 Uhr: Ansbach über Inzidenzwert 35:

Nachdem der Landkreis Ansbach den Inzidenzwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten hat, gelten ab heute strengere Regeln im gesamten Gebiet. Das heißt, private Feiern sowie Kontakte im öffentlichen Raum und in privat genutzten Räumen sind auf zwei Haushalte oder maximal zehn Personen begrenzt.

Von 23 bis 6 Uhr gilt in Gaststätten die Sperrstunde, ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste. Zudem besteht Maskenpflicht auch am Platz in weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 und in Hochschulen. Dies gilt ebenso bei Tagungen und Kongressen sowie in Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos sowie für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen.

Eine Maskenpflicht besteht auch für Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden sowie für alle Begegnungsorte des Arbeitsplatzes, z.B. Fahrstühlen, Fluren und Kantinen. Darüber hinaus empfiehlt das Landratsamt Ansbach eindringlich auch an Plätzen, für die keine direkte Pflicht zum Tragen einer Maske besteht, z.B. für Passanten ohne Kaufabsicht auf Märkten, eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen.

"Bitte denken Sie an die Risikogruppen und halten Sie sich an die Hygiene-, Lüftungs- und Abstandsregeln. Nur, wenn wir im öffentlichen und privaten Bereich umsichtig handeln, können wir eine weitere Verbreitung des Virus verhindern und andere Menschen und uns vor einer Ansteckung schützen. Was Sie in Ihrem Alltag beachten sollten, um sich und andere zu schützen, bringt die AHA+L-Formel auf den Punkt. AHA+L bedeutet: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen + Lüften." Jürgen Ludwig, Landrat Landkreis Ansbach