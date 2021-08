Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz in Nürnberg über 50

06.35 Uhr: In Nürnberg steigt die Inzidenz auf über 50

Die Inzidenz in Nürnberg ist auf 52,3 gestiegen und hat damit den ersten Tag die Marke von über 50 überschritten. Vier weitere Kommunen überschreiten eine Inzidenz von über 35. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 23.08.2021, 03.16 Uhr).

So liegt der Wert in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Erlangen-Höchstadt bei 43,3 bzw. 35,7 sowie in den Städten Fürth uns Ansbach bei 43,6 bzw. 35,9. Die Stadt Schwabach liegt mit einer Inzidenz von 34,2 nur knapp unter der 35er-Marke. Auch der Landkreis Fürth nähert sich dieser mit einem Wert von 33,9.