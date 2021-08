Corona-Ticker Mittelfranken: Impfen ohne Anmeldung in ERH

9.15 Uhr: Wieder Impftermine in Erlangen-Höchstadt ohne Anmeldung

Interessierte können sich im gemeinsamen Impfzentrum der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt wieder ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Nötig sind lediglich ein Ausweis, ein Impfpass und – bei 16- und 17-Jährigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. An folgenden Termine wird geimpft:

Impfzentrum Erlangen (Sedanstraße 1), Dienstag, 17. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson), Freitag, 20. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson), Montag, 23. August, von 11:00 bis 13:00 Uhr (Moderna und Johnson & Johnson).

Außenstelle Höchstadt/Aisch (Am Aischpark): Freitag, 20. August, von 13:00 bis 17:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson).

Außenstelle Eckental (Pfarrgarten 1): Donnerstag, 19. August, von 12:30 bis 17:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson).

Außenstelle Herzogenaurach (Burgstaller Weg): Dienstag, 17. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr und Samstag, 21. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr (jeweils BioNTech und Johnson & Johnson).

Auch die mobilen Impfteams sind in den nächsten Tagen im Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs und fahren folgende Einrichtungen an: Dienstag, 17. August, Treffpunkt Röthelheimpark (Schenkstraße 111, Erlangen) von 14:00 bis 17:00 Uhr; Mittwoch, 18. August, Adidas Outlet (Olympiaring 2, Herzogenaurach), von 11:00 bis 17:00 Uhr; Donnerstag, 19. August, Sport Hoffmann Outlet (Zeppelinstraße 1, Herzogenaurach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Freitag, 20. August, Puma Outlet (Puma Way, Herzogenaurach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Freitag, 20. August, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, Erlangen) von 12:00 bis 20:00 Uhr; Samstag, 21. August, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, Erlangen) von 12:00 bis 20:00 Uhr. Verabreicht wird jeweils BioNTech und Johnson & Johnson.