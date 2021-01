Corona-Ticker Mittelfranken: Fürth und zwei Landkreise über 200

10.00 Uhr: Nur drei Städte bzw. Landkreise in Mittelfranken über 200

In Mittelfranken überschreiten derzeit nur noch drei Städte bzw. Landkreise den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200. Nur für die Bewohner der Stadt Fürth und der Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen gilt damit ab heute der eingeschränkte Bewegungsradius von 15 km rund um den eigenen Wohnort. In Mittelfranken fallen damit die Einschränkungen für die Bevölkerung deutlich geringer aus, als in anderen Regierungsbezirken Bayerns. Nach den aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit in Erlangen, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner derzeit in Fürth bei 206,23, im Landkreis Roth bei 265,09 und im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bei 226,95.