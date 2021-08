Corona-Ticker Mittelfranken: Fürth mit höchster Inzidenz

6.20 Uhr: Fürth mit 85,8 höchste Inzidenz in Mittelfranken

Die Stadt Fürth hat mit 85,8 die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor (Stand: 30.08.21, 03.14 Uhr). Gestern stand der Wert in Fürth bei 89,7. Die zweithöchste Inzidenz hat die Stadt Schwabach mit 85,2. Auch in der Stadt Erlangen ist die Inzidenz über die 50er Marke gestiegen auf 53,4. Gestern lag sie bei 47,2. Die niedrigste Inzidenz im Bezirk hat der Landkreis Fürth (32,0).

Und das sind die Zahlen für die kreisfreien Städte im Bezirk: Stadt Fürth (85,8), Stadt Nürnberg (78,2), Stadt Schwabach (85,2), Stadt Ansbach (36) und Stadt Erlangen (53,4). Und hier die Zahlen für die mittelfränkischen Landkreise: Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen (70,4), Lkr. Erlangen-Höchstadt (57,9), Lkr. Nürnberger Land (52), Lkr. Roth (48,8), Lkr. Neustadt-Aisch/Bad Windsheim (32,6), Lkr. Ansbach (31,2) und Lkr. Fürth (32).