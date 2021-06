Corona-Ticker Mittelfranken: Franken mit den höchster Inzidenz

06.15 Uhr: Franken mit höchster Inzidenz

Die Zahl der Neuinfektionen sinken weiter. Von 219 neuen Positiv-Tests entfallen in Deutschland jedoch 66 auf Bayern. Die höchste Inzidenz vermeldet weiterhin Franken. Lichtenfels liegt noch immer bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von 46,4, Ansbach bei 26,3, die Stadt Fürth bei 15,6. Nürnberg weist eine Inzidenz von 12,3 aus.

In Bayern wurden in den letzten 24 Stunden 66 neue Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 6,9. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für das Bundesgebiet 219 neue Positiv-Tests. Das sind 127 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 5,6 von 5,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.