Corona-Ticker Mittelfranken: Distanzunterricht in Zirndorf

05.50 Uhr: 10.864 Neuinfektionen in ganz Deutschland

In ganz Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 10.864 auf 929.133, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 90 auf 14.112 zu. Am Montag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln. Vergangenen Montag wurden 10.824 bestätigten Fälle gemeldet.

Am Sonntag waren gut 15.700 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet worden. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie laut den jüngsten Zahlen des Instituts 929.133 Infektionsfälle registriert.