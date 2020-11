Corona-Ticker Mittelfranken: Digitaler Schulunterricht

10.15 Uhr: Digitaler Schulunterricht in einige Klassen der Bertold-Brecht-Schule in Nürnberg

Am Gymnasium der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg findet der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn ab heute komplett digital statt. Der Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle an der Schule. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer befinden sich deshalb in Quarantäne. Aufgrund der angespannten Personalsituation könne keine Notbetreuung vor Ort angeboten werden, so die Schulleitung. Der Unterricht findet nun nach Stundenplan digital statt: Die Lehrkräfte setzen sich über MS Office Teams mit den Schülerinnen und Schülern in Verbindung, heißt es in einem Elternbrief.