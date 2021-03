Corona-Ticker Mittelfranken: Bibel Museum kann noch nicht öffnen

15.10 Uhr: Keine neuen Todesfälle in Mittelfranken

Mittelfranken meldet seit gestern (Samstag, 6.3.21) 186 neue Corona-Infektionen. Das sind drei weniger, als am Sonntag vor einer Woche gemeldet wurden. Die Zahlen veröffentlicht das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist in den vergangenen 24 Stunden nicht gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind in Mittelfranken 2.125 Menschen mit und an Covid-19 gestorben. Insgesamt haben sich in Mittelfranken nachweislich 56.267 Menschen mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert. Bei der sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Mittelfranken aktuell einen Wert von 69,57 und liegt damit leicht unter dem bayernweiten Inzidenzwert von 71,33.