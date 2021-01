Corona-Ticker Mittelfranken: Viele machen mit bei click&collect

10.48 Uhr: Fürth, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen heben 15-Kilometer-Regel auf

Mehrere mittelfränkische Kommunen haben aufgrund der gesunkenen 7-Tage-Inzidenz die sogenannte 15-Kilometer-Regel aufgehoben. Dieser Schritt ist möglich, sobald der Wert sieben Tage in Folge unter der Marke von 200 liegt. Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Roth dürfen damit seit Montag wieder den 15-Kilometer-Radius verlassen, teilen die Landratsämter auf ihrer Website mit. Der Inzidenzwert beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 101,3 bzw. 104,9. Auch in Fürth gilt die Einschränkung des Bewegungsradius seit heute nicht mehr. Der Inzidenzwert habe laut Mitteilung der Stadt seit dem 18. Januar die Marke von 200 nicht mehr überschritten. Nach RKI-Angaben liegt der Wert in der Kleeblattstadt aktuell bei 173,5. In Schwabach wurde die Regel bereits am Sonntag ausgesetzt. Hier liegt der Wert aktuell bei 75,9.