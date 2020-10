Corona-Ticker Mittelfranken: Acht neue Corona-Fälle

16.30 Uhr: Acht neue Fälle in Mittelfranken

In Mittelfranken sind in den vergangenen 24 Stunden acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen mit (Stand 05.10.20, 08.00 Uhr). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach in ganz Mittelfranken 7.077 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken ist nicht gestiegen und liegt weiter bei 292 seit Beginn der Pandemie.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Mittelfranken einen Wert von 11.13 und liegt damit leicht unter dem bayernweiten Durchschnitt (16,48 %) der Regierungsbezirke. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Der kritische Wert liegt bei 50 Neuinfektionen.

In ganz Bayern wurden 135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie im Freistaat auf 69.641. Inzwischen wird ein weiteres Todesopfer gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen in Bayern erhöhte sich damit auf insgesamt 2.670.