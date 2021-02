Corona-Ticker Mittelfranken: Abschlussklassen im Wechsel

14.30 Uhr: Inzidenzwert in Mittelfranken unter 100

184 Fälle des Coronavirus sind seit gestern (Samstag, 30.01.2021) in Mittelfranken gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen (Sonntag, 31.01.2021, Stand 08.00 Uhr) Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen hervor. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 55.905 Menschen im Regierungsbezirk mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Mittelfranken mittlerweile unter 100 (95,99), im gesamten Freistaat liegt der Wert durchschnittlich bei 91,71. Im Vergleich zu gestern korrigierte das LGL die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 heute um eins nach unten. Damit liegt die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie in Mittelfranken derzeit bei 1.606.