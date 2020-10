Corona-Ticker Mittelfranken: 30 Neuinfektionen in Mittelfranken

14.18 Uhr: 30 neue Infektionen in Mittelfranken

In Bayern sind den Behörden 648 Corona-Neuinfektionen (Stand 19.10.2020, 8.00 Uhr) gemeldet worden. Das hat das Landesamt für Gesundheit (LGL) in Erlangen mitgeteilt. Weitere Todesopfer gab es nicht zu verzeichnen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 79.800 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In Mittelfranken hat sich die Zahl der Neuinfektionen um 30 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mit 30,93 unter dem bayerischen Durchschnitt von 48,02.

11.25 Uhr: Auch Schwabach weist Inzidenzwert von 35 auf

Da die 7-Tage-Inzidenz in Schwabach bei COVID-19-Erkrankungen über den Signalwert von 35 Personen pro 100.000 Einwohnern gestiegen ist, greifen für die Stadt Schwabach bereits seit Sonntag eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen.

11.15 Uhr: Nürnbergs Ampel steht auf Gelb

Die Stadt Nürnberg meldet aktuell für das Stadtgebiet Stufe Gelb. Das heißt: Schüler ab der 5. Jahrgangstufe müssen auch am Sitzplatz im Klassenzimmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alternative: Der Mindestabstand von 1.5 Metern kann im Klassenzimmer eingehalten werden. Für Kitas gilt ein eingeschränkter Betrieb: Alle Kinder müssen wieder in festen Gruppen betreut werden. Für alle Erwachsenen gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht. Für die Kinder in Kitas gibt es keine Maskenpflicht. Eltern, Besucher und Lieferanten müssen beim Betreten der Kita einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab Stufe 2 besteht eine grundsätzliche Maskenpflicht für alle Erwachsenen.

11.05 Uhr: 1.000 bestätigte Corona-Fälle

Es gibt elf weitere Infektionsfälle und damit insgesamt 1.000 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 789 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 211 aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 868 Personen in Landkreis Ansbach (682) und Stadt Ansbach (186) als genesen