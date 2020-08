26.08.2020, 16:13 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Corona-Testzentrum im Kreis Dillingen schon einsatzbereit

In jedem bayerischen Landkreis soll eine Corona-Teststation entstehen - so will es die Staatsregierung. Im Kreis Dillingen ging es besonders schnell: Hier ist die Station schon an den Start gegangen. Möglich gemacht hat das die Bundeswehr.