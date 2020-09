Corona Testzentrum für Berufspendler - 160 Menschen getestet

Rund 2.500 Menschen pendeln täglich aus dem kürzlich zum Risikogebiet erklärten Tschechien in den Landkreis Tirschenreuth zur Arbeit. Seit Montag gibt es für Firmen die Möglichkeit, eine mobile Teststation anzufordern und dort Mitarbeiter, insbesondere Pendler aus dem Nachbarland auf Corona testen zu lassen.

"Wir sind hier ein gebranntes Kind im Landkreis und das Wichtigste ist, dass wir eine Situation wie im März/April nie wiederbekommen, deswegen haben wir alle Hilfsmöglichkeiten vom Freistaat dankend angenommen und versuchen gerade festzustellen, ob wir ein untergründiges Infektionsgeschehen haben oder nicht", erläutert David Runschke, Koordinator des Testzentrum Tirschenreuth, dem Bayerischen Rundfunk die Hintergründe.

Bereits 160 Pendler getestet

An den beiden ersten Testtagen in Waldsassen und Mitterteich konnten rund 160 Menschen eine Speichelprobe abgeben. Ergebnisse gibt es laut Betreiberfirma Centogene nach 24 bis 36 Stunden, im Landratsamt Tirschenreuth erwartete man heute Vormittag die ersten Ergebnisse.

Seit Mittwoch ist die Station in Mähring aufgebaut. Man wolle die Firmen schützen, damit sie weiterarbeiten und weiterproduzieren können, deswegen sei es nötig möglichst früh von einer Infektion zu erfahren und diese Teststation biete die Möglichkeit dazu, so Runschke.

Teststation bis Mitte Oktober im Landkreis

Die Teststation bleibt voraussichtlich bis Mitte Oktober im Landkreis Tirschenreuth. Eine zweite Teststation in der Oberpfalz befindet sich aktuell im Landkreis Cham.

Der Landkreis Tirschenreuth war im Frühjahr in besonderer Weise von Corona betroffen. Über die Stadt Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth wurde Mitte März die erste Ausgangssperre Deutschlands verhängt, weil die Fallzahlen damals rasant anstiegen. Zeitweise war der Landkreis der am schlimmsten von der Pandemie betroffene in ganz Deutschland.

Im Sommer der lag der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert dann wochenlang bei null - aktuell steigen die Fallzahlen aber auch im Landkreis Tirschenreuth wieder an. Der Sieben-Tage-Wert liegt nun bei 28,9. Landrat Roland Grillmeier (CSU) appelliert an die Menschen, sich an die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu halten.