Corona-Testzentren wegen Weihnachten an Kapazitätsgrenze

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg im Oktober stetig an. Im November und Dezember wurden meist 3.000 bis 4.000 Fälle täglich den Gesundheitsämtern gemeldet. Mehr Infizierte bedeutet mehr Kontaktpersonen oder Personen im Umfeld einer erkrankten Person. Ein Zustand, mit dem die Testzentren also eigentlich seit einigen Wochen klarkommen. Doch in der Vorweihnachtszeit kommen einige von ihnen in Mittelfranken an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Grund: viele wollen mit gutem Gewissen die Feiertage mit ihrer Familie verbringen und lassen sich daher testen.

Viele Testzentren an Kapazitätsgrenze

Sogar in Mittelfrankens größter Stadt Nürnberg mit zwei Testzentren werden die buchbaren Termine immer knapper. Zwar heißt es vom Gesundheitsreferat der Stadt, dass man am gleichen oder am Folgetag noch einen Termin vereinbaren kann, gerade beim städtischen Testzentrum am Flughafen, ist das aber nicht immer möglich. Das zweite Nürnberger Testzentrum wird hauptsächlich vom Gesundheitsamt für direkte Kontaktpersonen und Menschen mit Symptomen genutzt.

650 Tests täglich

Am Flughafen kann man sich dagegen auch symptomfrei testen lassen. Genau deswegen stieg hier die Nachfrage in der Vorweihnachtszeit um 20 Prozent, bestätigt Matthias Dorner vom Gesundheitsamt. Weil man damit gerechnet hat, wurde im Vorfeld Personal aufgestockt und die Termine erweitert. Auch in Fürth musste Personal aufgestockt werden, damit statt täglich 500 nun 650 Tests durchgeführt werden können.

Ebenfalls an der Kapazitätsgrenze bewegen sich das Testzentrum in Erlagen für Stadt und Landkreis, sowie für Schwabach und Landkreis Roth. In einem Nürnberg Testzentrum sind Schnelltest gegen Bezahlung möglich. Im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim gibt es nun für Landkreisbewohner sogar kostenfreie Schnelltests. Dieser wird beispielsweise benötigt, um Personen in einem Pflegeheim zu besuchen.

Testungen an Weihnachten weiterhin möglich

Wer pünktlich zum Fest ein Testergebnis haben möchte, muss sich einige Tage vor Weihnachten testen lassen. Denn das Ergebnis eines PCR-Tests wird zwar häufig für den Folgetage versprochen, kann jedoch auch einen Tag länger dauern. So und so ist es aber auch möglich, sich in vielen Testzentren Mittelfrankens auch an Heiligabend testen zu lassen. Hier die Termine im Überblick: