Corona-Testzentren rechnen mit baldigem Ansturm

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat einen neuen Höchstwert erreicht. In den vergangenen sieben Tagen gab es pro 100.000 Einwohner über 525 Neuinfektionen. Wegen der rasant steigenden Zahlen sollen sich wieder möglichst viele Menschen auf das Corona-Virus testen lassen. Nur einen Monat nachdem die kostenlosen Schnelltests für alle abgeschafft wurden, werden sie nun wieder angeboten. An den Testzentren ist bereits wieder spürbar mehr los. Die Betreiber rüsten sich für einen Ansturm und wünschen sich klare Ansagen seitens der Politik.

Warteschlange um sieben Uhr morgens

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Nürnberger Süden hat sich am frühen Morgen bereits vor Öffnung des Testzentrums eine kleine Warteschlange gebildet. Rund ein Dutzend Autos stehen vor dem weißen Testzelt. Sie müsse in die Arbeit, erzählt eine Frau aus Wendelstein. Normalerweise fange sie bereits vor sieben Uhr an. Aber wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz brauche sie den Test. Deswegen schafft die Frau es heute erst später in die Arbeit. Wie die meisten anderen in der Warteschlange ist sie ungeimpft. Doch auch Geimpfte nehmen das Testangebot an. Seine Corona-Warn-App habe Alarm geschlagen, erzählt ein Mann. Außerdem brauche sein Sohn nach einer überstandenen Erkältung noch einen negativen Corona-Test, ehe er wieder in die Schule kann.

Testzentren-Betreiber rechnet mit Ansturm und fordert klare Regelung

Als die Schnelltests in den vergangenen Wochen nicht mehr für alle kostenlos waren, seien täglich um die 80 Leute gekommen, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen, erzählt Lars Kutsche, der Betreiber des Testzentrums. Jetzt, wo die Tests wieder für alle einmal wöchentlich kostenlos sind, rechne er mit zunächst 200 bis 300 Tests. Bisher seien bei den Menschen aber noch viele Fragen offen. Solange nicht geklärt sei, wer die negativen Tests für welche Veranstaltungen brauche, sei das Testangebot ein "ins Blaue hineinschießen" der Regierung, so Lars Kutsche. Zuletzt wurde über 2Gplus diskutiert. Demnach müssten auch Geimpfte bei bestimmten Veranstaltungen einen negativen Test vorweisen. Wenn also geklärt sei, wofür man einen negativen Test brauche und wofür nicht, rechnet Kutsche damit, dass täglich sogar 300 bis 400 Menschen in sein Testzentrum kommen.

Testbetrieb wieder hochfahren als "Wahnsinns-Herausforderung"

Hinter den Kulissen des Testzentrums müssen sich die Betreiber auf diesen Ansturm vorbereiten. Man müsse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktivieren, Material heranschaffen und entsprechend bestellen sowie die Öffnungszeiten anpassen, so Lars Kutsche. Das sei eine "Wahnsinns-Herausforderung", stimmt Brigitte Lischka zu, Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Nürnberg-Stadt. Als das Angebot der kostenlosen Schnelltests für alle am 11. Oktober ausgelaufen sei, habe man teils Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Jetzt, nur wenige Wochen später, müsse man wieder neues Personal auf dem Arbeitsmarkt suchen. Hilfsorganisationen wie das Bayerische Rote Kreuz hätten dabei im Vergleich zu privaten Testzentrumsbetreibern noch den Vorteil, übergangsweise auch Ehrenamtliche einsetzen zu können.