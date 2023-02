Corona-Testzentren in Mittel- und Oberfranken schließen

Ende Februar stellen die meisten kommunalen Testzentren in Mittel- und Oberfranken ihren Betrieb ein. In Neustadt an der Aisch etwa ist am 28. Februar 2023 letztmals ein Schnelltest möglich, das Testzentrum in Bad Windsheim schließt am 27. Februar 2023. Auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, in Stadt und Landkreis Bamberg sowie in Stadt und Landkreis Hof werden die Testzentren abgebaut. Mit dem Ende der Corona-Testverordnung des Bundes können Tests nicht mehr abgerechnet werden. Deswegen geht unter anderem das Landratsamt Hof davon aus, dass auch privatwirtschaftliche Testzentren demnächst ihren Betrieb einstellen werden.

12.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Corona-Testzentrum

Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurden zu Spitzenzeiten mehr als 100 Test am Tag durchgeführt. Für diesen Einsatz dankte Landrat Helmut Weiß (CSU) vor allem dem Regionalgruppen des Bayerischen Roten Kreuzes sowie des Arbeiter-Samariter-Bundes. Bambergs Landrat Johann Kalb (CSU) dankte ebenfalls den vielen Helferinnen und Helfern in seiner Region für ihr "unglaubliches Engagement für die Allgemeinheit". In Hirschaid etwa habe die DLRG eine Teststelle eingerichtet und seitdem fast 12.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

"Die Corona-Tests waren eine wichtige Hilfe in der Pandemie-Bekämpfung. [Sie waren] eine wichtige Stütze, die es uns allen ermöglicht hat, trotz Pandemie wieder am sozialen Leben teilzunehmen." Manuel Westphal (CSU), Landrat des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen

Selbsttest für Besuche in Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Bereits seit Mitte Februar müssen keine Schnell- oder PCR-Testzertifikate mehr beim Besuch von Kliniken oder Pflegeeinrichtungen vorgelegt werden. Es genügt eine Eigenerklärung oder ein vorgelegter Selbsttest – wobei die Einrichtungen allerdings weiterhin die Möglichkeit haben, eine Testung unter Aufsicht zu verlangen.