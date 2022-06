Corona-Testzentren hadern mit neuer Testverordnung

Iris Blaschke und Stefan Hartmann führen eine Apotheke und ein Corona-Testzentrum im oberbayerischen Gilching. Von den neuen Regelungen für Corona-Tests wurden sie überrascht. Zumindest vom Zeitpunkt. Erst Mittwochnachmittag erfuhren sie, dass die neue Corona-Testverordnung bereits ab Donnerstag und nicht erst ab 1. Juli gelten sollen.

Viele Corona-Bürgertestzentren in Bayern wussten am Donnerstag sogar offenbar noch gar nichts von den neuen Regeln. "Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der kurzfristigen Veröffentlichung durch den Bund Teststationen nicht wussten, dass bereits ab heute Änderungen in der Testverordnung in Kraft getreten sind", sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag.

Testzentren befürchten Bürokratie

Um sich testen lassen zu können, müssen seit Donnerstag an den Teststationen Nachweise vorgelegt werden, um überhaupt einen Test zu bekommen. Diese müssen von den Betreibern dokumentiert werden. Mehraufwand sowohl für das Personal in den Testzentren als auch für die Personen, die einen Test benötigen. Zum Beispiel für Angehörige von Menschen in Pflegeheimen befürchtet der Gilchinger Apotheker Stefan Hartmann einen großen Zusatz-Aufwand. Tests seien dort für die Besucher ja verpflichtend. Deshalb müsse ein Angehöriger zunächst ins Pflegeheim fahren, sich dort eine Bestätigung holen, dass er jemanden besuchen will. Mit dieser Bescheinigung müsse er dann ins Testzentrum fahren, um dort seinen kostenfreien Schnelltest zu erhalten, mit dem er dann wiederum ins Altenheim zum Angehörigen-Besuch fahren kann.

Hartmann befürchtet zudem, dass es durch die neuen Regelungen zu Diskussionen mit Kunden in seinem Testzentrum kommen wird. Denn auch die Bürgerinnen und Bürger seien bisher kaum informiert über die Neuregelung. Seine Kollegin Iris Blaschke kritisiert darüber hinaus, dass selbst für die Tests mit drei Euro Selbstbeteiligung ein Nachweis über den Testzweck nötig ist, zum Beispiel beim Besuch der eigenen Eltern: "Stellt dann die Mutter ein Schreiben aus, ich bin über 60, mit einer Ausweiskopie, und bestätigt, dass sie heute besucht werden soll? Also die Praxistauglichkeit steht groß in Frage."

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) versprach am Donnerstag noch einmal möglichst wenig Bürokratie, sowohl für Testzentren als auch Getestete. Man wolle kein "Bürokratiemonster" und werde die Probleme in den Teststellen genau beobachten, so der Gesundheitsminister.

Werden Testzentren schließen?

Viele Experten befürchten, dass die Anzahl der Coronatestungen an Schnellteststationen auf Grund der zusätzlichen Hürden weiter sinken wird. Die Schließung von Einrichtungen wäre wohl die Folge. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betonte jedoch noch einmal den Willen, die Testinfrastruktur über den Sommer beizubehalten. Gerade auch im Hinblick auf eine mögliche Infektionswelle im Herbst.

Auch die Gilchinger Apotheker Iris Blaschke und Stefan Hartmann wollen weitermachen. Auch unter erschwerten Bedingungen. "Es ist ein Dienst an der Bevölkerung", betont Hartmann. Iris Blaschke ergänzt: Die jetzige Regelung sei zudem so praxisuntauglich, dass sie hoffe, dass der Spuk in zwei Wochen vorüber sei und man dann wieder zu einer praxistauglichen Lösung zurückkehre.

Medizinischer Nutzen der Massentests umstritten

Gesundheitsminister Holetschek unterstützte gemeinsam mit den anderen Ländergesundheitsministern die Initiative des Bundes zur Neufassung der Corona-Testverordnung und der Abschaffung der sogenannten "Bürgertests" für alle. Auch er sieht anlasslose Massentests derzeit als nicht notwendig an. Auch wenn es für ihn ein "gemischtes Gefühl" sei, wie er Donnerstagfrüh im BR-Interview einräumte.

Unterstützung bekommen Holetschek und seine Amtskollegen aus der Wissenschaft. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer bezeichnete am Mittwochabend in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen die anlasslose Massentestung als Geldverschwendung. Sie sei nie ein Freund dieses Verfahrens gewesen, stellte Protzer klar.