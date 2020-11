Corona-Teststrategie: Gegenwind für den bayerischen Sonderweg

Bayern ist das einzige Bundesland, das nach wie vor flächendeckende, kostenlose Corona-Tests für jeden anbietet. Auch ohne einen triftigen medizinischen Grund. Die Folge: Verzögerungen bei der Ergebnis-Übermittlung und Engpässe bei den Testreagenzien in den Labors. Termine bei Testzentren in Bayern sind nur noch schwer zu bekommen. Und die großen Labore arbeiten an der Belastungsgrenze.

Für die zuständige Gesundheitspolitikerin der Landtags-SPD, Ruth Waldmann, ist das eine unhaltbare Situation: "Die Labore melden, sie schaffen es nicht mehr. Sie sind an ihren oberen Kapazitätsgrenzen. Zum Teil werden ja schon in anderen Bundesländern Kapazitäten abgerufen, um auszuwerten", kritisiert sie. "Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache."

Kleinere Labore haben oft noch Kapazitäten

Kritik kommt auch von den Laboren. Die Vereinigung "Akkreditierte Labore in der Medizin" kritisierte: Der bayerische Sonderweg wirke sich auch weiterhin belastend und damit negativ auf die Labore aus. So seien diese im Durchschnitt noch immer zu 97 Prozent ausgelastet.

Die wenigen großen Laborbetriebe klagen zwar immer wieder über fehlende Reagenzien und Überlastung der Mitarbeiter, doch viele kleinere haben noch Kapazitäten frei.

Bayern bleibt bei der kostenlosen Test-Strategie

Auch deshalb wurde im Ministerrat am Dienstag entschieden, die bayerische Teststrategie beizubehalten und die Laborkapazitäten regelmäßig zu überprüfen. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) verteidigte das Vorgehen:

"Auch in der bayerischen Teststrategie ist es sehr wichtig, dass wir Priorisierungen haben. Das heißt, jemand mit Symptomen oder der Kontaktperson ist, soll prioritär auch getestet werden. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ein Angebot für die Menschen zu machen, die verunsichert sind." Melanie Huml, Bayerische Gesundheitsministerin

Trotzdem könne es nicht darum gehen, dass sich jemand fünf Tage nacheinander testen lasse, appellierte die Gesundheitsministerin an die Vernunft der Menschen.

Extreme Arbeitsbelastung in Labors

Besuch bei einem kleineren Diagnose-Labor in Freising. Hier werden täglich mehr als 1.000 Abstriche von Corona-Tests analysiert. Das MVZ Freising arbeitet eng mit der Technischen Universität München zusammen, hat inzwischen fast den gesamten Laborbetrieb auf die sogenannten PCR-Tests für das Coronavirus umgestellt.

"Natürlich ist die Arbeitsbelastung extrem gestiegen aber noch sind Kapazitäten frei. Das Problem ist, das wir sehr viele asymptomatische Virusträger haben und deshalb ist die Teststrategie gut", sagt Laborleiter Dirk Hempel.

Pflegepersonal muss Tests durchführen

Im Fokus steht derzeit die Infektionsgefahr in den bayerischen Senioren- und Pflegeheimen. Hier ist es besonders wichtig, das Corona-Testergebnis ohne Zeitverzögerung zu erhalten. Deshalb kommen hier die neuen Antigen-Schnelltests zum Einsatz. Die liefern Ergebnisse in 15 Minuten, sind aber weniger genau als die PCR-Tests.

Die Münchenstift ist der größte Seniorendienstleister in München. In den Einrichtungen muss das Pflegepersonal die Tests durchführen. Geschäftsführer Siegfried Benker kritisiert: "Es bleibt alles wieder mal bei den Fachkräften hängen - und wir müssen versuchen, Fachkräfte bei uns zu motivieren da mitzumachen. Aber die Folge ist, die fehlen uns dann in der Pflege." Er fordert daher eine Änderung: Es könne nicht sein, sagt Benkert, "dass jetzt die gesamte Last der Testungen in der Altenpflege von der Altenpflege selbst übernommen werden muss."

Antigen-Tests nicht effizient?

Daneben warnen Mediziner auch vor der mangelnden Zuverlässigkeit der neuen Antigen-Tests. Sie befürchten ein falsches Sicherheitsgefühl. Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar erklärt: "Auch wenn die Hersteller Empfindlichkeiten von 90 Prozent mitteilen, wissen wir aus ersten Arbeiten in der Praxis, dass die Empfindlichkeit vielleicht auch nur um 60 bis 70 Prozent liegen könnte. Das würde bedeuten, dass jede dritte Infektion übersehen wird."

Aber wo ist dann Entlastung in Sicht? Im Diagnoselabor von Dirk Hempel setzt man darauf, die Testprozesse zu beschleunigen: "Ich glaube sehr stark, dass wir stärker auf Technologien setzen müssen. Wir sind ein Technologieland und wir haben auch die Kapazitäten, diese Technologien zu entwickeln." Sicher ist derzeit nur eins: Die Nachfrage nach Tests wird in Bayern weiter steigen.