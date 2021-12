Corona-Teststellen rechnen mit Ansturm

An den meisten bayerischen Corona-Teststellen muss man derzeit in der Regel nicht lange warten, um dranzukommen. Das könnte sich aber ändern, je näher die Feiertage rücken. Deshalb bieten viele Teststationen Sonderöffnungszeiten an.

"Wir wollen morgen in die Sauna, da ist 2G+, deswegen sind wir hier", erzählt ein Ehepaar mittleren Alters an der Teststation in Wunsiedel. "Ich bin ungeimpft und muss jeden Tag für die Arbeit testen", sagt eine andere Besucherin. Es ist 13.30 Uhr, alle drei können, ohne zu warten, direkt durch den Eingang des ehemaligen Supermarktes zur Anmeldung.

Die meisten kommen derzeit in der Früh

Einen Ansturm von Menschen, die sich vor dem weihnachtlichen Familienbesuch testen lassen wollen, gibt es hier am Montag und Dienstag noch nicht. "Meistens ist momentan gleich in der Früh der meiste Betrieb", sagt Holger Dressel. Er arbeitet bei 21Dx, einem der größten privatwirtschaftlichen Betreiber von Corona-Teststrecken in Deutschland. Er ist für die oberfränkischen Teststellen des Anbieters verantwortlich – unter anderem die in Wunsiedel. Bis vor zwei Wochen war es dort noch deutlich voller, dann wurde zur Entlastung in Selb auf der anderen Seite des Landkreises eine Außenstelle eröffnet. Das habe spürbar geholfen, sagt Dressel.

Selbsttests sind vielerorts Mangelware

Einen Selbsttest in Supermärkten, Drogerien oder Apotheken zu ergattern, ist in den vergangenen Tagen zunehmend schwierig geworden, viele Menschen suchen deshalb die Testzentren auf. Dort sei die Zahl der Abstriche deutlich spürbar angestiegen, seit die Schnelltests wieder kostenlos und die 3G- und 2G+-Regeln in Kraft seien, sagt Christoph Schneidewin. Schneidewin ist Vorstand des Klinikums Altmühlfranken, das in Weißenburg, Gunzenhausen und Ellingen Teststationen betreibt. Um die 1.000 Coronatests werden dort derzeit jeden Tag durchgeführt.

Testzentren erwarten starke Auslastung am Tag vor Heiligabend

Die Wartezeiten waren in dieser Woche im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bisher trotzdem eher gering. In Wunsiedel oder auch in Regensburg kamen Testwillige sogar häufig ganz ohne Warten direkt dran. Holger Dressel rechnet aber in Wunsiedel damit, dass der Ansturm vor allem am 23. Dezember kommen wird, er hat deshalb bereits das Personal für diesen Tag aufgestockt.

Sonderöffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen

Für Weihnachten selbst erwarten die Testzentren ebenfalls starken Zulauf. Vielerorts in Bayern bieten sie an allen Feiertagen Sonderöffnungszeiten. Die genauen Zeiten finden sich in den meisten Fällen am einfachsten über den Internetauftritt des örtlichen Landratsamtes oder der jeweiligen Stadtverwaltung. In manchen Zentren lassen sich außerdem vorab Termine buchen. Wo das noch möglich ist, raten die Verantwortlichen dringend dazu, dieses Angebot wahrzunehmen.

Viele Termine sind ausgebucht

Wer spontan kommt, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen, sagt etwa Christoph Schneidewin für seine drei Testzentren im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen voraus, für die eine Terminreservierung teilweise möglich war: "Wir sehen das jetzt schon an den Vorbuchungen. Unsere Termine sind alle ausgebucht und wir gehen davon aus, dass es lange Schlangen geben wird."

Die Teststellen betonen: Alle, die an oder am Tag vor Weihnachten dort einen Test machen wollen, werden das auch tun können. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass dazu einige Geduld nötig sein wird.