Corona-Teststationen an Bayerns Flughäfen: Zu wenig Personal?

Bayern bereitet sich auf die Testpflicht von Urlaubsrückkehrern aus Corona-Risikogebieten vor: Die Teststationen an den bayerischen Flughäfen sind per Ausschreibung vergeben worden. Doch der Gewinner, die Firma Ecolog, hat noch nicht überall mit den Tests begonnen. Noch immer unterstützen Ehrenamtliche des Roten Kreuzes. Das sorgt für Diskussionen.

Freiwillige Helfer in Corona-Teststation

Eigentlich hätten die Firma Ecolog laut Ausschreibung schon seit 30. Juli die Teststationen betreiben müssen. Aber am Flughafen München testen immer noch freiwillige Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes, am Flughafen Nürnberg ist nur eines der beiden Testzelte in Betrieb. Am Allgäu Airport Memmingen läuft der Betrieb seit Samstag mit sieben Leuten - nach Aussage des Einsatzleiters vier für die Administration und drei Krankenschwestern. Hat Ecolog überhaupt genügend Personal?

Testen ohne Helfer?

Personal ist der teuerste Faktor bei kommerziellen Teststationen. Der Mitbewerber Aicher Ambulanz konnte dieses garantieren, da die Kollegen, die sonst als sogenannte Umsteige-Helfer Personen mit Handicap am Flughafen betreuen, in Kurzarbeit sind.

Man hätte innerhalb von 24 Stunden eine Teststation hochfahren können. Die Frist von 24 Stunden vom Auftraggeber, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), sei zwar sportlich gewesen, aber machbar, so Ralf Kuchenbuch, verantwortlich für die Ausschreibung bei Aicher Ambulanz. Er bezweifelt ob Ecolog genügend Personal für 5.000 Tests täglich habe:

"Wir haben Anrufe vom Anbieter Ecolog erhalten, mit der Nachfrage, ob wir Personal zur Verfügung stellen können. Uns war klar, dass er das Personal nicht hat, und das ist der preistreibende Faktor: Und man kann nicht ein Angebot abgeben, das ein Drittel unter dem zweitbesten liegt, wenn das Personal nicht da ist." Ralf Kuchenbuch, Aicher Ambulanz

Corona-Test als Studentenjob

Via Facebook sucht ein Personaldienstleister zudem gerade nach Studenten für die Corona-Tests, für 11 Euro die Stunde. Auch das macht Ralf Kuchenbuch stutzig - sowie die Nachricht vom Bayerischen Roten Kreuz, dass weiterhin Helfer zur Unterstützung für Tests am Flughafen gesucht werden. Ecolog selbst wollte bis zum jetzigen Zeitpunkt auf wiederholte Nachfrage keine Angaben machen.

Ecolog leistete Wäscheservice für Bundeswehr

Das Unternehmen Ecolog International bietet Dienstleistungen in verschiedenen Branchen an, ist ursprünglich ein Militärdienstleister mit Sitz in Dubai. In Deutschland hat das Unternehmen unter anderem mit dem Wäscheservice für die Bundeswehr Umsatz gemacht. Die Firma aus Düsseldorf hat bereits in Luxemburg Corona-Teststationen betrieben, dazu eine am Flughafen Eindhoven in den Niederlanden.

BRK kann Teststationen nicht dauerhaft betreiben

Nicht beworben für die Teststationen an der Flughäfen hatte sich das Bayerische Rotes Kreuz. Man habe gerne ausgeholfen, doch nur für eine begrenzte Zeit:

"Wir müssen mit unserer Ehrenamtlichen auch bereit sein, dass wir auf aktuelle Corona-Hotspots reagieren können und unterstützend tätig werden, oder auch für andere Katastrophenfälle, deshalb kann das nur auf Zeit geschehen." BRK-Präsident Theo Zellner

Zuletzt hieß es, dass der Malteser Hilfsdienst weiterhin Tests an den Flughäfen vornehmen werde. Das BRK und seine Partner, verschiedene Hilfsorganisationen, sind an den anderen fünf Corona-Teststationen an den bayerischen Bahnhöfen und Autobahnen noch bis zum 10. August im Dienst.