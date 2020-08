Corona-Teststation: Ergebnis soll nach zwei Tagen vorliegen

Prozesse haben sich eingespielt

Den Helfern des BRK war keine Software gestellt worden. Sie mussten die Daten mit Zettel und Stift erfassen, was in der Auswertung beim Landesamt für Gesundheit zu großen Rückstaus geführt hat. Zahlen darüber, wie viele Personen pro Stunde abgestrichen werden, gibt Eurofins nicht heraus. Die Firma hatte bei der Einführung ihres Systems etwas Vorlauf. Und der zeigt Wirkung: "Nach den ersten Tagen haben sich die Prozesse eingespielt und wir sind zufrieden", teilt das Unternehmen mit.

15 Minuten Wartezeit

Schon am vergangenen Wochenende, während das Bayerische Rote Kreuz noch das Abstreichen übernommen hatte, fanden Probe-Versuche mit der Software statt. Am gestrigen Donnerstag sah es so aus, als funktioniere das System gut. Die Leute mussten nicht länger als 15 Minuten auf ihren Abstrich warten.