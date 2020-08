Corona-Teststation auf Landshuter Messegelände wird reaktiviert

Stadt und Landkreis Landshut wollen die Corona-Teststation auf dem Messegelände in Landshut demnächst wieder in Betrieb nehmen. Das teilte das Landratsamt Landshut am Montag mit.

Eröffnungstermin wird Ende der Woche bekannt gegeben

"Sie soll den Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Landshut eine weitere Option für einen Test auf eine Infektion mit dem Corona-Virus bieten", schreibt das Landratsamt. Wann genau die Teststation wieder eröffnet, soll laut Landratsamt Ende dieser Woche bekannt gegeben werden.

Seit Juni mangels Nachfrage geschlossen

Die Teststation am Landshuter Messegelände war bereits im Frühjahr eingerichtet worden. Nach mehreren Wochen wurde sie im Juni geschlossen, weil wegen gesunkener Infektionszahlen kaum mehr Tests nachgefragt worden sind – stets mit der Option, die Teststation im Bedarfsfall wieder reaktivieren zu können. Bis dahin können sich Landkreisbürger noch an den Teststationen an den Grenzen, beim Hausarzt oder beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst testen lassen.

Grund für Reaktivierung: Steigende Infektionszahlen

Ein Grund für die Reaktivierung sind auch die steigenden Infektionszahlen in der Region. Im Kreis Landshut gibt es aktuell 51 aktive Corona-Fälle - davon sind 90 Prozent Reiserückkehrer. Die meisten davon kommen laut Landratsamt aus Kroatien und Rumänien. Die positiv Getesteten wohnen hauptsächlich im südlichen Landkreis Landshut: Velden, Vilsbiburg, Geisenhausen und Bodenkirchen. Insgesamt wurden im Kreis Landshut bisher 1086 Corona-Fälle registriert. Von diesen Fällen gelten 995 bereits als genesen.