Corona-Teststation auf A3 bei Passau: Erster Andrang eher gering

Anstatt wie geplant um 7 Uhr morgens, hat die neue Corona-Teststation an der A3 bei Passau erst gegen 9.30 Uhr den Betrieb aufgenommen. Nach dem ersten Schwung mit etwa 20 Personen kamen nur noch einzelne Rückkehrer in die eigens aufgebauten Zelte. Von einem übermäßigen Andrang kann bisher aber keine Rede sein.

Erste Testpersonen warteten mehrere Stunden auf Abstrich

Die Verschiebung war wegen organisatorischer Restarbeiten notwendig geworden, so ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) zum BR. So wurden Formulare bereitgelegt und Schutzanzüge für die Mitarbeiter verteilt. Mit die Ersten, die getestet wurden, waren Urlauber aus Frankfurt am Main, die aus Montenegro zurückgekommen sind. Sie hatten vom Angebot an der A3 gehört und bereits ab 5 Uhr Morgens vor der Teststation gewartet. Verkehrsprobleme auf dem Rastplatz oder auf der Autobahn gab es bisher nicht. Das Bayerische Rote Kreuz kalkuliert mit 2.000 Tests pro Tag.