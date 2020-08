Corona-Teststation an der A3: Mehr als 400 positive Befunde

An der Corona-Teststation auf der A3-Rastanlage Donautal-Ost in Passau sind bisher mehr als 400 SARS2-Infektionen festgestellt worden. Das teilt das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. Insgesamt habe man bisher 17.000 Tests ausgewertet.

Mehr positive Tests als am Flughafen

Die mehr als 400 entdeckten Fälle entsprechen einem Anteil von 2,4 Prozent. Damit ist die Rate an positiven Befunden deutlich höher als beispielsweise an den bayerischen Flughäfen, wo nur knapp ein Prozent aller ausgewerteter Test eine Infektion mit dem neuen Coronavirus anzeigten.

Testergebnisse beschleunigen

Die Station für kostenlose Tests an der A3-Raststätte wird seit gestern von einem privaten Dienstleister betrieben, der die ehrenamtlichen Helfer mehrerer Organisationen ablöst. Die Auswertung der Tests will die von der Staatsregierung beauftragte Firma beschleunigen. So sollen die Daten und Ergebnisse laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zukünftig digital weitergegeben werden. Bisher mussten Getestete nach BR-Informationen bis zu einer Woche auf ihre Ergebnisse warten.