Teststation an der A3 in der Nacht vorübergehend geschlossen

An der Covid-19-Teststation an der A3 in Passau, die von der privaten Firma Eurofins betrieben wird, ist es am Freitagabend kurzzeitig wegen personellen Engpässen zu einer Schließung gekommen.

Mitarbeiter verließen Corona-Teststation

Wie der amtierende Landesbereitschaftsleiter des BRK, Dieter Hauenstein, auf BR-Anfrage bestätigt, mussten am späten Freitagabend nur 20 ehrenamtliche Helfer unter Leitung des Bayerischen Roten Kreuz die Teststation aufrechterhalten.

Einige private Dienstleister hätten die Teststation plötzlich verlassen, erzählt Hauenstein. Noch sei unklar warum. "Wir waren gerade vor Ort und plötzlich hat sich hier was entwickelt – plötzlich war kein Personal mehr da“, berichtet Hauenstein.

Mithilfe von Ehrenamtlichen und Hilfsorganisationen

Die Ehrenamtlichen wurden daraufhin um Unterstützung gebeten. Zwei Teststraßen werden aktuell von einem Zusammenschluss aus BRK, Maltester und medizinischem Hilfswerk übernommen, eine Straße wird von Eurofins weitergeführt. Mittlerweile gehen die Testungen weiter, bestätigt auch Michael Gorges, Leiter der Teststation vor Ort in Passau. Es gäbe Gespräche mit den Dienstleistern, so Gorges. Der heiße Freitag sei eine besondere Belastung für alle gewesen.

Auch das Ministerium habe Meldungen erhalten, dass einige Teststationen an den Autobahnen A3 und A8 überlastet gewesen seien, berichtet Sabine Grüneberg, Sprecherin beim bayerischen Gesundheitsministerium für Gesundheit und Pflege. So wurden für dieses Wochenende auch mehrere Zelte aufgebaut, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Mitarbeiter mit Corona infiziert

Die Privatfirma Eurofins betreibt seit dem 10. August die Covid-19-Teststation an der A3 bei Passau. Am vergangenen Montag wurde bekannt, dass sich ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert habe - wo ist jedoch unklar. Daraufhin gingen die Person und mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Da der Mitarbeiter bei der Übergabe der Station am 10. August mit mehreren ehrenamtlichen Helfern in Kontakt war, ließen sich auch diese Freiwilligen abstreichen und begaben sich in Quarantäne. Für andere Tätigkeiten, zum Beispiel im Rettungsdienst, fielen sie vorübergehend aus.