Corona-Teststation an der A3: Bereits 1.500 Tests

Ehrenamtliche Helfer sollen abgelöst werden

Ob am Montag die ehrenamtlichen Helfer tatsächlich abgezogen werden und dafür Privatunternehmen die Corona-Tests durchführen, da zeigt man sich vor Ort noch skeptisch. Im Notfall könnten die Helfer auch noch ein, zwei Tage mehr dranhängen, hieß es vom BRK. Zwischenzeitlich sind bereits Mitarbeiter der Firma Eurofins Genomics aus Ebersberg an der Rastanlage Donautal-Ost eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Eurofins Genomics soll laut der bisherigen Planungen am Montag den Testbetrieb an der Rastanlage Donautal-Ost übernehmen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter für chemische und biologische Analysen.