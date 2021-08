Corona-Tests werden kostenpflichtig – und Münchner gehen impfen

Wenige Tage nach dem Beschluss, dass Corona-Tests künftig kostenpflichtig sein sollen, entscheiden sich offenbar in manchen Teilen Bayerns doch wieder mehr Menschen, sich impfen zu lassen - allem voran in der Landeshauptstadt.

München: 2.000 Impfungen mehr pro Tag

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag dieser Woche registrierten sich laut Münchner Stadtverwaltung jeweils rund 2.500 Personen im BayIMCO-Impfportal. Das sind rund 2.000 mehr als in der letzten Zeit pro Tag üblich.

Auch in Mühldorf ist nach dem Corona-Gipfel die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus gestiegen. Das Landratsamt Mühldorf vermerkt seit Mitte dieser Woche einen Anstieg der Nachfrage nach Impfungen im offenen Impfzentrum in Mühldorf. Die mobilen Impfstationen würden ebenfalls verstärkt nachgefragt, so eine Sprecher.

Im Landratsamt Altötting hingegen ist von einer erhöhten Nachfrage bislang nichts spürbar, dennoch betont ein Sprecher, dass nächste Woche mehr mobile Impfstationen im Einsatz sein würden und man sich durchaus vorstellen könne, dass das Interesse jetzt steigt.

Oberfranken: Doppelt so viele Impfungen wie zuvor

Die Region Bamberg verzeichnete zuletzt sogar eine Verdopplung der Impfbereitschaft: Während sich am Dienstag in Stadt und Landkreis 70 Menschen gegen das Virus hatten impfen lassen, waren es am Tag darauf etwa 160 Impfwillige. Ob es sich dabei um einen anhaltenden Trend oder um eine einmalige Steigerung handelt, müsse man abwarten, betonte ein Sprecher des Bamberger Landratsamtes auf BR-Nachfrage.

Im Impfzentrum für den Landkreis Wunsiedel registrierte man zuletzt eine leichte Zunahme der Impfbereitschaft. Die Zahl der Impfwilligen sei zwar nicht signifikant gestiegen, hätte aber dennoch etwas zugenommen. Genaue Daten würden keine vorliegen, teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Wunsiedel auf BR-Anfrage mit.

Auch die Niederbayern und Oberpfälzer gehen wieder impfen

Auch in einigen ostbayerischen Landkreisen gibt es mit Hinblick auf das nahende Ende der Gratis-Corona-Tests in Deutschland Anzeichen für eine steigende Impfbereitschaft der Bevölkerung. Das ergab am heutigen Freitag eine Stichprobe des BR bei den Landratsämtern in Niederbayern und der Oberpfalz. Das Landratsamt Regensburg etwa spricht von einer "tendenziell leichten Zunahme" der Impfbereitschaft. Dieser Trend sei auch im Landkreis Tirschenreuth zu erkennen, so das zuständige Landratsamt auf BR-Anfrage. In der laufenden Woche gäbe es mehr Impfungen als in der Vorwoche.

Als Grund dafür führt das Landratsamt Tirschenreuth neben dem Wegfallen der kostenlosen Tests auch den Erfolg dezentraler Impfaktionen mit dem Impfbus und die insgesamt steigenden Infektionszahlen an.

Im niederbayerischen Landkreis Deggendorf zeichnet sich offenbar noch kein Trend ab: Wie das zuständige Landratsamt dem BR mitteilte, schwankten die Zahlen der Erstgeimpften in den vergangenen sechs Tagen: Am 7. August wurden demnach die meisten Menschen im Landkreis geimpft, an diesem Tag war auch ein Impfbus im Einsatz. Am Donnerstag, den 12. August wurde mit 80 Erstimpfungen der zweithöchste Stand erreicht. Ob das eine Ausnahme war oder bereits Trend, werde man erst in den nächsten Tagen sehen, so das Landratsamt Deggendorf.

Anders die Lage im Landkreis Straubing-Bogen: Das zuständige Landratsamt spricht von einem Aufwärtstrend bei den Erstimpfungen seit der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Dienstag. Während davor durchschnittlich zwischen 50 und 60 Erstimpfungen am Tag vorgenommen wurden, hätten sich am Mittwoch bereits 100 und am Donnerstag 84 Menschen zum ersten Mal impfen lassen.

Tendenz noch nicht überall erkennbar

Noch keine Angst vor kostenpflichtigen Tests scheinen die Schwaben zu haben. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg geben mehr Freiwillige an, können aber derzeit noch keine konkreten Zahlen nennen.

Impfbereitschaft auf "stabilem niedrigem Niveau"

Auch in Unterfranken und in Teilen Mittelfrankens hat die Ankündigung kostenpflichtiger Tests bisher zu keiner großen Steigerung der Impfungen geführt. In Erlangen würden am Impfzentrum derzeit rund 4.000 Impfungen pro Woche durchgeführt, so Joachim Drossel, Leiter des Impfzentrums Erlangen. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir bewegen uns auf einem stabilen, niedrigen Niveau." Er und seine Mitarbeitenden könnten viel mehr impfen als derzeit nachgefragt würde, die Auslastung betrage in etwa 20 Prozent. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt würden etwa auch rund 4.000 Impfungen pro Woche durchgeführt.

Auch in Ansbach steigt die Zahl der Impfungen derzeit nicht. So würden am Impfzentrum in Ansbach etwa 350 Impfungen pro Tag durchgeführt, bestätigte eine Sprecherin des Landkreis Ansbach dem Bayerischen Rundfunk. Damit eingerechnet sind auch die mobilen Impfteams, die auch im Landkreis Ansbach unterwegs sind.

Nürnberg: Lage noch unklar

In Nürnberg lässt sich beim Betrachten der Zahlen aus dieser und der vergangenen Woche bisher kein genereller Trend feststellen. Im Impfzentrum Nürnberg wurden in dieser Woche von Montag bis Donnerstag rund 768 Menschen geimpft, im selben Zeitraum in der vergangenen Woche (2.8. bis 5.8) waren es rund 1.514 Impfungen.

Vor allem die Zahl der Zweitimpfungen war in der vergangenen Woche allerdings höher. Die Zahl der Erstimpfungen fällt mit 340 in dieser Woche bis einschließlich Donnerstag etwas höher aus als in der vergangenen Woche im selben Zeitraum. Da betrug die Zahl der Erstimpfungen 305 im Impfzentrum Nürnberg.

Mobile Impfteams werden gut angenommen

Durch die Sonderaktionen zum Beispiel eines Impfangebots am Hauptmarkt konnten aber laut Stadt Nürnberg weitere Menschen dazu animiert werden, sich impfen zu lassen. Das Angebot sei "gut angenommen worden" bestätigte eine Sprecherin der Stadt dem Bayerischen Rundfunk. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche in Nürnberg rund 5.610 Menschen durch das Impfzentrum Nürnberg und die mobilen Impfteams geimpft.