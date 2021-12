Corona-Tests verweigert: Eltern von Schulkindern droht Bußgeld

Schulkinder müssen sich auf Corona testen lassen, damit sie am Unterricht teilnehmen können. In Augsburg droht Eltern nun ein saftiges Bußgeld, weil sie ihre Kinder nicht testen lassen wollen. Denn so fehlen die Kinder unentschuldigt im Unterricht.