Corona-Tests und ihre Herausforderungen

Eigentlich wollte er seinem Tagesgeschäft nachgehen, aber ständig klingelt das Telefon und es kommen Bürgerinnen und Bürger in seine Apotheke, die noch schnell einen Corona-Test machen wollen. Im Landkreis Mühldorf am Inn gilt sie wieder, die Testpflicht für bestimmte Freizeitaktivitäten, aufgrund einer andauernden 7-Tage-Inzidenz von über 50. Der Mühldorfer Apotheker hat die Tests schon mal angeboten, zurzeit ist es allerdings einfach nicht möglich.

"Wenig Durchsicht, kurzfristige Entscheidungen"

Aufgrund der Personalsituation und der Urlaubszeit kann der Apotheker keine Corona-Tests anbieten, auch wenn er es gerne würde. Er sagte dem BR: "Ich denke, ich kann guten Gewissens sagen, dass wir für schnelle und unproblematische Lösungen immer zu haben sind, schwierig wird es nur, wenn das Ganze sehr kurzfristig stattfinden soll. Die Durchführung von Schnelltests ist natürlich an Auflagen gebunden, die nicht von heute auf morgen erfüllt werden können." Er wünscht sich von der Staatsregierung deshalb mehr Vorlauf.

Frustrierte Kundin

Aufgrund der aktuellen Auflagen in Mühldorf braucht es beispielsweise für einen Kinobesuch einen negativen Test, wenn man nicht genesen oder vollständig geimpft ist. Der Mühldorfer Apotheker hat in den vergangenen Tagen einige enttäuscht Kunden Nachhause schicken müssen, da er keine Tests anbietet: "Eine ältere Dame mit ihrem Enkel war verzweifelt, weil sie dringend einen Test für den Kinobesuch benötigte und wir nicht aushelfen konnten."

"Abläufe vereinfachen"

Der Apotheker fordert deshalb einfachere Abläufe. Weiter wäre die Akzeptanz für Maßnahmen in der Bevölkerung seiner Meinung nach größer, wenn es nicht so umständlich wäre. Es gibt eine Vielzahl an Tests, die Bürgerinnen und Bürger wüssten teilweise nicht, welcher Test zulässig ist und was genau gilt. Er sagte dem BR: "Bei aller Vereinfachung ist es aber auch wichtig, dass die Qualität der Tests nicht darunter leidet. Hier sehe ich auch die Rolle der Apothekerinnen und Apotheker, bei uns kann man sich immer erkundigen, wie die Tests genau durchgeführt werden sollen."

Das Landratsamt Mühldorf bietet aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Corona-Tests zum Wochenende zusätzliche Testmöglichkeiten, zum Beispiel im Waldkraiburger Eisstadion.

Aktueller Stand der Testpflicht

In Bayern gilt die Testpflicht laut bayerischem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 für nicht Genesene oder Geimpfte für: den Zugang zur Innengastronomie, der Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, wie beispielsweise Sport- oder Kulturveranstaltungen, körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, oder Kosmetik, Sport im Innenbereich und Beherbergungen. Ausgenommen davon sind Kinder bis 6 Jahre und Schülerinnen und Schüler.

Für Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern, Alten-und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe gilt die Testpflicht seit 16. August, unabhängig von der Inzidenz. Ab dem 23. August sollen diese Maßnahmen bereits ab einer Inzidenz von 35 greifen.

Welche Test-Art gilt?

Vorgelegt werden soll in oben genannten Fällen ein negativer Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das Bundesinstitut für Arznei und Medizinprodukte hat eine Liste für die zugelassenen Antigen-Schnelltests erstellt.

Zudem können laut Landratsamt Mühldorf am Inn, Laien-Selbsttest beispielsweise im Kino, im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt werden. Der Test muss demnach vor Ort unter Anwesenheit des Betreibers, des Personals, oder unterwiesenen Personen erfolgen. Ab dem 11. Oktober sollen laut Ministerpräsidentenkonferenz die Tests nicht mehr kostenlos angeboten werden.

Die genaue Umsetzung der Teststrategie befinden sich laut einer Ministeriumssprecherin noch in der Abstimmung mit dem Bund.

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt demnach vorerst der früheste Indikator, der die Infektionsdynamik abbildet. Zugleich müssen künftig andere wesentliche Parameter wie die Belegung der Krankenhaus-Intensivbetten einen stärkeren Einfluss finden. Bayern berät daher intensiv, welche Parameter künftig eine entscheidende Rolle spielen können, heißt es weiter.