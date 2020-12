Corona-Tests: Strenge Regeln in oberbayerischen Pflegeheimen

Pflegeheime dürfen nur noch besucht werden, wenn man einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen, maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen kann. Diese verkürzten Fristen gelten auch über die bevorstehenden Feiertage.

Reiters Apell: Abstand halten und FFP2-Masken tragen

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) appelliert zugleich an alle, sich nicht allein auf das Testergebnis zu verlassen: "Halten Sie auch Abstand und tragen Sie eine FFP2-Maske, solange Sie zu Besuch sind. Auch wenn Sie negativ getestet wurden." Schon im Vorfeld des Besuchs sollte man Kontakte möglichst vermeiden, und auch schon bei leichten Symptomen sollte man auf den Besuch verzichten.

Wo sind Tests möglich?

PCR-Tests sind bei Hausärzten oder auf der Theresienwiese möglich. Schnelltests gibt es kostenlos in vollstationären Pflegeeinrichtungen, Seniorenresidenzen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und - nach Anmeldung über die geplanten Einrichtungen - in der Fieberpraxis auf der Theresienwiese sowie kostenpflichtig bei Teststationen oder Hausärzten.

Insgesamt gibt es in München 8.184 Pflegeplätze. Zum 21. Dezember leben in den von Ausbrüchen betroffenen Heimen 5.193 Bewohner. Aktuell sind 150 positiv. In der vergangenen Woche sind 40 Heimbewohner gestorben.

Besuche in Heimen im Landkreis Ebersberg nur mit PCR-Test

Auch der Landkreis Ebersberg bietet Corona-Tests für Bürger an, die an Weihnachten ihre Angehörigen in einem Senioren- oder Pflegeheim besuchen wollen. Wegen der hohen Infektionszahlen ist das derzeit in der Regel nur nach vorheriger Anmeldung und auch nur mit einem negativen PCR-Test möglich. Für einen solchen Test im Diagnostikzentrum kann man sich heute (22.12) einen Termin geben lassen (Telefon: 08092/823 686). Durchgeführt wird er dann morgen. Das Ergebnis bekommt man noch am selben Tag. Ein negatives Resultat ist ausnahmsweise vier Tage lang gültig.

Kostenlose Schnelltests im Landkreis Starnberg

An Heiligabend und an den beiden Feiertagen können Angehörige von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung einen kostenlosen Corona-Schnelltest im Landkreis Starnberg machen. Bei einem negativen Ergebnis sollte ein Besuch in Alten- und Pflegeeinrichtungen dann kein Problem sein. In Starnberg wird der Test jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in den Räumen der BRK-Bereitschaft in der Kreisstadt angeboten. Allerdings muss man sich vorher online anmelden. (http://www.brk-starnberg.de/weihnachtstestzentrum und www.brk-starnberg.de/weihnachtstestzentrum). Zudem muss man nachweisen, dass man einen Besuchstermin in einem Senioren- oder Pflegeheim des Landkreises hat. Das Formular dafür kann man sich ebenfalls auf der BRK-Homepage herunterladen.

Folgende Einrichtungen im Landkreis führen an den Weihnachtsfeiertagen selbst kostenlose Schnelltests für ihre Besucher durch: Maria Eich Caritas Marienstift in Gauting, Waldsanatorium Planegg in Krailling, Rotkreuzhaus Gilching, Seniorenresidenz "Haus am Pilsensee" in Herrsching-Widdersberg, Senioren-Zentrum Gilching (pro Tag können sieben Besucher getestet werden), Caritas Marienstift Gauting (montags und mittwochs), Alternative Altenhilfe GmbH in Herrsching-Breitbrunn, "Haus der Freunde" in Berg.