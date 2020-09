vor 12 Minuten

Corona-Tests: Probleme an Flughäfen laut Ministerium gelöst

Vergangene Woche waren Probleme bei rund 10.000 Fällen an den Teststationen an Flughäfen im Freistaat bekannt geworden. Diese Probleme seien nun gelöst, so das Gesundheitsministerium. Bei den Tests an Autobahnen kommt es aber weiter zu Verzögerungen.