Corona-Tests nach Feier in Bodenwöhr bislang alle negativ

Im Landkreis Schwandorf sind die Corona-Tests bei rund 96 Menschen abgeschlossen, die nach dem Besuch einer Geburtstagsfeier in Bodenwöhr unter Quarantäne gestellt worden sind. Ein einziger, infizierter Italien-Urlauber hat diese Maßnahme ausgelöst: Der junge Mann hatte nach einem Corona-Test an der Grenze bei der Heimfahrt am Freitag die Geburtstagsparty eines Freundes mit rund 100 Gästen besucht. Erst drei Tage später erfuhr der Mann dann, dass er positiv getestet worden war.

Bisher alle Tests negativ

Wie Landratsamts-Sprecher Manuel Lischka auf BR-Anfrage bestätigt, habe man schon am Dienstagnachmittag einen Großteil der über 110 Kontaktpersonen des Infizierten getestet – bislang seien alle Tests negativ, so Lischka. Die restlichen Gäste und Kontaktpersonen würden im Laufe des Mittwochs einem Test unterzogen.

War der Verursacher falsch informiert?

Unklar ist mittlerweile, ob der junge Oberpfälzer an der Corona-Teststation am Grenzübergang Kiefersfelden möglicherweise falsch informiert worden ist. Denn angeblich hat man ihm dort am vergangenen Donnerstag versichert, er werde innerhalb eines Tages benachrichtigt, falls sein Test positiv ausfällt. Tatsächlich erfuhr er erst am Sonntag von seiner Infektion.

Das für die Organisation der Tests zuständige Landesamt für Gesundheit allerdings betont, dass es eine solche 24-Stunden-Garantie für die Information nach einem positiven Corona-Test nicht gibt. Und auch die Firma "Eurofins", die seit Anfang letzter Woche die Teststationen an den bayerischen Grenzen betreibt, hat lediglich zugesagt, dass Testergebnisse nach rund zwei Tagen vorliegen sollen.

Nächster Test in der kommenden Woche

Das alles hilft den betroffenen Gästen der Feier in Bodenwöhr jetzt ohnehin wenig: Sie werden sowohl zum Teil heute als auch in einer Woche noch einmal getestet. Erst wer dann zwei negative Ergebnisse vorweisen kann, darf die Quarantäne wieder verlassen.