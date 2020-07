Corona-Tests in Würzburger Seniorenheim negativ

"Die Corona-Tests der mehr als 200 Bewohner und Mitarbeiter sind alle negativ ausgefallen", sagte die Leiterin des Heims Annette Noffz dem Bayerischen Rundfunk. Ein Bewohner eines Würzburger Seniorenheims war in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort war er positiv auf das Virus getestet worden.

Warum wurde Bewohner erneut positiv getestet?

Aktuell ist nicht bekannt, wie es dem Bewohner im Krankenhaus geht. Der Mann hatte sich bereits im März oder April mit dem Coronavirus angesteckt und war Mitte Juli erneut mit Symptomen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein erster virologischer Test dort verlief positiv. Nun wird noch überprüft, ob der Patient infektiös ist und sich die Viren vermehren.

Laut dem Würzburger Virologen Lars Dölken gibt es mehrere Möglichkeiten, warum der erste Test positiv ausfiel. Neben Fällen, in denen Proben falsch positiv ausfielen oder verwechselt wurden, könne es sein, dass die Infektion noch nicht komplett ausgeheilt war oder dass sich der Mann wieder mit dem Coronavirus infiziert habe, so Dölken. Aber: "Eine symptomatische Reinfektion, die einen schweren klinischen Verlauf nimmt, ist bei immunkompetenten Personen extrem unwahrscheinlich", so der Virologe.

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Seniorenheim ein

Nach den Todesfällen hatte die Staatsanwaltschaft gegen das Seniorenheim ermittelt. Diese Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sieht nach ersten Vorermittlungen keinen Grund für weitere Schritte. Die Todesfälle sind nach Ansicht der Würzburger Staatsanwaltschaft nicht auf Fehler des Personals zurückzuführen.

"Konkrete Vorwürfe können weder einzelnen Personen noch der Heimleitung gemacht werden", teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach der dpa mit. Zwar seien durch die Vielzahl der Fälle und einem Mangel an Pflegepersonal Engpässe aufgetreten. Die aber könnten niemandem konkret angelastet werden. Deshalb gebe es keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten, so die Staatsanwaltschaft. Auch erhebliche Hygienemängel, die den Ausbruch der Erkrankungen begünstigten, seien bei den Vorermittlungen nicht festgestellt worden. Weitere Ermittlungen seien nicht nötig.

St.-Nikolaus-Heim war Corona-Brennpunkt

Zuvor hatte der mögliche Anfangsverdacht einer fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung im Raum gestanden. Das Seniorenheim St. Nikolaus in Würzburg war im März und April ein Corona-Brennpunkt gewesen. 25 Bewohner starben an den Folgen einer Infektion. Seit April galt die Einrichtung als coronafrei. In einem zweiten Würzburger Heim in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) waren im Zusammenhang mit dem Virus 19 Bewohner gestorben.