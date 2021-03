Kita-Tests bei Rotznase: Unverständnis bei Eltern und Ärzten

Es ist ein realer Fall: Das Kitakind von Papa Fabian hat Schnupfen. Zu dieser Jahreszeit ganz normal, wie jedes Elternteil weiß. Bevor Sohnemann aber trotz Rotznase in die Kita darf, muss er einen negativen Coronatest vorweisen. Eine Odyssee beginnt.

Die Apotheken testen Kinder nicht, heißt es da. Beim Kinderarzt wird bestimmt eine Schlange von Eltern mit kränkelnden Kindern stehen, denkt der Vater. Im Testzentrum auf der Münchner Theresienwiese testen sie nur mit Termin, was bedeutet, dass ein Ergebnis frühestens nach drei Tagen kommt und das Kind erst dann in die Kita darf. Also fährt der schon verzweifelte Vater zum Schnelltest-Zentrum in der Kneipe ums Eck. Auch hier gibt es keine eigenen Kinder-Tests, aber Fabians Sohn wird dennoch getestet. Das Ergebnis: viel Zeit, viel Aufwand, aber der Kleine ist Corona-negativ, berichtet Vater Fabian dem BR. Die Kosten: 30 Euro.

Elterninitiative: Bayerische Teststrategie für Kitakinder an der Realität vorbei

"Alles Murks", schimpft Sabine Kohwagner von der Initiative Familien, die sich seit der Corona-Krise für die Belange von Familien einsetzen. Auch sie bestätigt, was Papa Fabian erlebt hat: Apotheken könnten Kinder unter sechs Jahren nicht testen, da sie entweder noch keine entsprechenden Tests oder die Räumlichkeiten nicht hätten. Auch viele Testcenter testen keine Kinder, weil es mehr Zeit kostet und die Mitarbeiter es den Kleinen nicht zumuten wollen. Genauso hätten Kinderärzte nicht die Kapazität.

Es sei schlichtweg nicht durchführbar, was sich das Familienministerium da überlegt habe, kritisiert die zweifache Mutter. "Ich habe erlebt, wie Kinder beim Abstrich geweint haben, als eine fremde Person im weißen Schutzanzug mit Maske ihnen ein Stäbchen tief in die Nase gesteckt hat", erzählt die Rosenheimerin. Sie kritisiert die Corona-Politik des Freistaates. "Du musst beweisen, dass Du gesund bist, um in die Kita zu gehen. Das geht gar nicht."

Lösungsvorschlag: Selbsttests zu Hause oder Spucktests in der Kita

Die 45-jährige Mutter kann die Vorgehensweise des zuständigen Familienministeriums einfach nicht verstehen. "Das geht völlig an der Realität vorbei. Wir brauchen Strategien, die die Menschen mitmachen." Ihr Vorschlag: Selbsttests zu Hause. "Aber denen traut das Ministerium ja nicht.", so Sabine Kohwagner.

Eine andere Möglichkeit wären Spucktests in den Kitas. "Die Erzieherinnen machen es vor, um den Kindern die Angst zu nehmen." Die Initiative Familien fordert eine breite Teststrategie für alle mit Inzidenz-unabhängigen Öffnungen von Kitas und Schulen. "Am besten wäre, wenn die Erwachsenen regelmäßig getestet werden, dann könnten die Kinder in Ruhe gelassen werden. Die machen jetzt schon so viel mit." Die Lektorin verspürt eine zunehmende Resignation unter den Eltern. "Es könnte so viel einfacher gehen."

Augsburger Kinderarzt: Keine Kapazitäten zum Testen von Rotznasen

Der Augsburger Kinderarzt Christian Voigt bestätigt den Eindruck von Mutter Sabine Kohwagner. "Auf einen Schwung werden die ganz banalen Husten-Rotzkinder uns vorgestellt, die keiner medizinischen Behandlung bedürfen und wir sollen jetzt Testzentrum spielen. Das überfordert uns auch in der Kapazität." Außerdem könnten die Kinder durch die vielen Tests traumatisiert werden, so der Kinderarzt im BR-Interview.

Trautner: Test nötig, wenn Kind mit leichten Symptomen in die Kita soll

Kranke Kinder mit starken Symptomen dürfen sowieso nicht in die Kindertageseinrichtung. Und sie dürfen erst in die Einrichtung zurück, wenn sie wieder bei gutem Allgemeinzustand sind und ein negatives Testergebnis vorlegen können. Wie die bayerische Familienministerin Trautner in einer Pressemitteilung klargestellt hat, ist für Kinder nach einer überstandenen leichten Erkältung der Besuch auch ohne Testung wieder möglich.

Allerdings sagt sie auch: "Kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtungen." Man wolle aber auch weiterhin die Interessen der Eltern und Kinder auf einen Besuch der Kita und den Infektionsschutz möglichst unter einen Hut bringen. Deshalb könnten Kinder trotz leichter Erkältungssymptome die Einrichtung besuchen, "aber eben nur, nachdem durch einen Test eine Corona-Infektion ausgeschlossen wurde". Wenn die Kinder jedoch nur leicht erkältet waren und wieder gesund sind, ist der Wiederbesuch auch ohne Test möglich.

Kinderinfektiologe: Vorgehen des Ministeriums ist nicht sinnvoll

"Was tun wir den Kindern bloß an mit den Testungen?", fragt Infektiologe Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München. Er leitet auch die im Sommer vergangenen Jahres gestartete Studie "COVID Kids Bavaria", die sich mit der pandemischen Situation bei Kindern beschäftigt.

"Kitas sind nicht das Problem", sagt der Leiter der Abteilung für pädiatrische Infektiologie Kinderklinik und Kinderpoliklinik. "Corona-Infektionen in Kitas sind die absolute Ausnahme." Die Testungen müssen praktikabel bleiben. Außerdem sei bereits in der sogenannten S3-Schulleitlinie ganz klar festgelegt, wie mit Verdachtsfällen bei Kindern im Schul- und Kita-Alter umgegangen werden soll, so Hübner. Die Leitlinie soll helfen, um bei geöffnetem Schulbetrieb das Infektionsrisiko zu vermindern und einen möglichst sicheren, geregelten und kontinuierlichen Schulbetrieb in Pandemiezeiten zu ermöglichen.

Dies gilt auch für die Kitas. "Man muss das Rad nicht neu erfinden", sagt Johannes Hübner. Er hat als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI) an der Leitlinie mitgewirkt. "Die Vorgehensweise des bayerischen Familienministeriums ist nicht sinnvoll. Es gibt bereits Empfehlungen und danach sollte man sich richten." Wenn Kitakinder also eine Rotznase haben, sind sie nicht automatisch an Corona erkrankt.

Familienministerin bittet um Verständnis für Kitakinder-Testungen

Das Familienministerium verteidigt die Beschlüsse, wegen steigender Inzidenzzahlen und der Ausbreitung hochansteckender Mutationen. "Wir haben jetzt eine Situation, dass Kinder durch die guten Hygienemaßnahmen weniger erkältet sind. Wenn also Symptome auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es sich tatsächlich um eine Corona-Infektion handelt. Wir wollen das ausschließen, wir wollen das Personal schützen, wir wollen alle anderen Kinder und Familien schützen, die die Kita besuchen", erklärte Bayerns Familienministerin Carolina Trautner (CSU).