Corona-Tests in der Tagespflege: Klare Regeln fehlen

In Tagespflegeeinrichtungen kann die Nähe zwischen Pflegekraft und Gast nicht immer vermieden werden. So beispielsweise beim Gang auf die Toilette oder bei der Ausgabe von Essen. Die Gäste verbringen den Abend, die Nacht und die Wochenenden zu Hause. Darüber, mit wem die Senioren außerhalb der Einrichtung in Kontakt kommen, haben die Beschäftigten keine Informationen. Im Gegensatz zu Pflegeheimen und Sozialstationen gibt es in der teilstationären Pflege jedoch keine verpflichtenden Corona-Tests – weder bei den Mitarbeitern noch bei den Senioren.

Keine verpflichtenden Tests für Beschäftigte und Gäste

Marco Maier, Vorstand beim Caritasverband Aschaffenburg fordert eine klare Regelung, so wie es sie für Pflegeheime und Sozialstationen gibt, auch für Tagespflegeeinrichtungen. Nur so könnten Pflegekräfte und Senioren geschützt werden. "Natürlich ist die Gefahr recht groß, wenn die Mitarbeiter nicht getestet werden und auch die Tagespflegegäste, dass da ein Ausbruch stattfinden kann. Deswegen muss von Seiten der Behörden und der Gesundheitsämter ein Weg gefunden werden, wie wir das testen können", so Maier.

Sicherheit nur zu Lasten der Senioren

Solange es in der Tagespflege keine Testpflicht gibt, haben die Einrichtungen nur die Möglichkeit, die Mitarbeiter während der Dienstzeit zu den öffentlichen Teststationen zu schicken. Dies wäre dann Arbeitszeit und müsste vom Arbeitgeber vergütet werden. Außerdem würde das Personal in dieser Zeit in der Einrichtung fehlen. Darunter würde die Versorgung der Gäste leiden. Doch solche Tests seien laut Maier wichtig, zumal es vereinzelt Angehörige gebe, die Senioren auch mit Symptomen in die Tagespflege bringen würden.

Angehörige haben Angst vor Ansteckung

In der Tagespflegeeinrichtung in Karlstein im Landkreis Aschaffenburg mehren sich mittlerweile die Bedenken von Angehörigen. Sie haben Angst vor einer Ansteckung in der Einrichtung. Bei der Pflegedienstleitung, Evelyn Wolf, haben diese Anrufe in letzter Zeit zugenommen. "Die kommen dann einfach nicht – über Wochen, teilweise über Monate haben wir jetzt Tagesgäste die eigentlich kommen könnten, die wir auch angefragt haben, wo die Angehörigen sagen, nein, da ist mir das Risiko zu hoch, dass sich der Vater oder die Mutter anstecken könnte."

LGL aktualisiert Handlungsempfehlungen

Eine Lösung scheint jetzt aber doch möglich – denn das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat jetzt seine Handlungsempfehlungen für die Tagespflegen aktualisiert. Darin heißt es, dass das Personal getestet werden kann.

"Dafür zeigt der Betreiber beim örtlichen Gesundheitsamt sein Interesse an einer (Reihen-)Testung für die Beschäftigten an. Er informiert über die Zahl der zu testenden Personen und legt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ort und voraussichtlichen Zeitraum der Testungen fest." Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Das heißt: Eine Einrichtung könnte das Gesundheitsamt beauftragen, Testungen beim Personal in der Tagespflege durchzuführen. Eine Anfrage des BR beim Gesundheitsamt in Würzburg hat aber ergeben, dass man dort von einer solchen Regelung nichts weiß. Deshalb haben die Tagespflegen dort offenbar noch keine Anträge auf solche Testungen gestellt.