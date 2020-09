Corona-Tests in Bayern: Was haben Sie dabei erlebt?

Spätestens nach 48 Stunden sollen Menschen ihre Corona-Testergebnisse erhalten. So lautet zumindest das Ziel der bayerischen Staatsregierung seit der Testpanne im August. Denn Infektionsketten mit Covid-19 müssen schnell unterbrochen werden.

Aber es gibt in Bayern weiterhin Probleme bei den kostenlosen Corona-Massentests. Wir wollen erfahren: Was haben Sie bei ihrem Corona-Test erlebt?

Corona-Testpannen in Bayern

Anfang September gab das bayerische Gesundheitsministerium zu, dass wieder rund 10.000 Menschen länger als 48 Stunden auf ihr Ergebnis warten mussten - ohne zu wissen, ob sie ihre Mitmenschen anstecken oder ihre Quarantäne gefahrlos beenden könnten. Dabei sollten Verzögerungen oder Chaos beim Ablauf der Corona-Tests längst vorbei sein.

Nach dem Start der Massentests im Juli erreichten 40.000 Befunde, darunter 1.000 positive Testergebnisse, die getesteten Menschen teils erst nach Wochen - 49 positive Covid-Infektionsbefunde konnten letztlich gar nicht mehr zugeordnet werden.

Testcenter: Wechsel bei der Zuständigkeit

Die Reaktion erfolgte prompt: Die Zuständigkeit für die Teststationen wechselte. Statt der zunächst ehrenamtlich betriebenen Testzentren sind seit Mitte August private Dienstleister verantwortlich für Verzögerungen bei den Corona-Testabläufen.

Seit Mitte August ist das Unternehmen Eurofins für die Corona-Tests an den bayerischen Autobahnen und den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg zuständig. Der Militärdienstleister Ecolog betreibt die Teststationen an den bayerischen Flughäfen. Nach einem EDV-Problem folgte die Diskussion über die Qualifikation der Mitarbeiter.

Was haben Sie erlebt?

In den letzten Wochen haben uns immer wieder unterschiedliche Berichte vom Warten auf das Testergebnis erreicht. Wir wollen noch einmal wissen: Was haben Sie bei Ihrem Corona-Test erlebt? Schreiben Sie uns einen Kommentar oder eine Mail an redaktion@br24.de.