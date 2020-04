Corona-Tests in Bayern: Kapazitäten derzeit nicht ausgeschöpft

Bis zum 15. April wurden nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 317.000 Corona-Tests in Bayern durchgeführt. Mittlerweile kann man die aktuellen Zahlen – mit ein paar Tagen Verzögerung – auf der Website des LGL finden.

Die im März ausgeweitete Meldepflicht für Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, wonach nicht nur positiv getestete Proben gemeldet werden müssen, sondern alle durchgeführten Tests – sie funktioniert offenbar gut. Bislang wurden laut LGL keine Bußgelder gegen Labore ausgesprochen.

Corona-Testkapazität in Bayern derzeit bei 18.000 Tests täglich

Am LGL sind vorhandene Lieferengpässe verschiedener Hersteller weiterhin gut beherrschbar, heißt es auf BR24-Nachfrage von einem Behördensprecher. Zwar habe es temporär Lieferengpässe bei einigen Laboren gegeben, dies sei aktuell jedoch nicht der Fall. Auch bei privaten Laboren habe sich die Versorgungslage gebessert. Die tägliche Testkapazität in Bayern liegt laut LGL aktuell bei etwa 18.000 möglichen Tests pro Tag und könnte bei Bedarf auf 25.000 Tests pro Tag ausgeweitet werden.

Gesundheitsministerin Melanie Huml hatte am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz von einer Kapazität von 12.000 gesprochen, die auf 25.000 Tests ausgebaut werden solle.

Tests auf Covid-19: Kapazitäten in Bayern nicht ausgeschöpft

Bislang (Stand: 16.4.,12.00 Uhr) wurde laut Meldesystem erst an zwei Tagen die 13.000er-Marke an Tests überschritten – die Kapazitäten werden derzeit also noch nicht voll ausgeschöpft. In der Vergangenheit habe es temporär Lieferengpässe oder Probenspitzen bei einigen Laboren gegeben, die sich auf die Ausschöpfung ihrer Kapazitäten ausgewirkt haben dürften. Dies sei derzeit jedoch nicht der Fall.

Was die Test-Indikation angeht, gelten nach wie vor die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Menschen können sich also nur bei entsprechenden Symptomen testen lassen, ein Strategiewechsel hin zu breit angelegten Tests in der Bevölkerung ist derzeit offenbar noch nicht vollzogen.

124 Mio. Schutzmasken bestellt – 13 Mio. bislang angekommen

Wie das LGL mitteilte, wurden vom Freistaat bis zum 14. April bereits über 124 Millionen Schutzmasken unterschiedlicher Schutzklassen bei verschiedenen Anbietern bestellt, davon seien bislang 13,3 Millionen Schutzmasken angekommen (Stand: 15.04, 18.00 Uhr). Bei den Zahlen handle es sich allerdings nur um Momentaufnahmen.

Hinzu kämen noch Lieferungen des Bundes an die Zentrallager des Technischen Hilfswerks und an die Kassenärztliche Vereinigung Bayern mit unter anderem mehreren hunderttausend Atemschutzmasken. Die Staatsregierung treibe zudem die Schaffung von zusätzlichen Produktionskapazitäten für Schutzausrüstung in Bayern in Kooperation mit den bayerischen Unternehmen weiter voran.

Landesamt rechnet mit wachsendem Bedarf an Schutzausrüstung

Wo der Freistaat Bayern Schutzkleidung bestellt und zu welchen Kosten, dazu mochte sich das LGL nicht äußern. Insgesamt sei das große Engagement der Firmen "sehr erfreulich". Alle eingehenden Angebote würden durch die Beschaffungsstelle geprüft. Beim LGL rechnet man nach wie vor angesichts der sich stetig ändernden Infektions- und Krankheitssituation von einem steigenden Bedarf an Schutzausrüstung jeglicher Art.