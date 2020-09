Corona-Tests in Bayern: Das haben BR24-User dabei erlebt

Anfang September gab das bayerische Gesundheitsministerium zu, dass erneut rund 10.000 Getestete länger als 48 Stunden auf ihr Ergebnis warten mussten. Dabei sollten Verzögerungen oder Chaos beim Ablauf der Corona-Tests längst vorbei sein. Doch welche Erfahrungen haben BR24–User bei der Übermittlung ihrer Testergebnisse in Bayern gemacht?

Freundliche Mitarbeiter und zügiges Ergebnis

Doris Segers (Name geändert) hat sich Mitte September mit ihrem Mann am Münchner Hauptbahnhof testen lassen und damit weitgehend gute Erfahrungen gemacht.

"Am Bahnhof angekommen, gab es keine Wartezeit. Mein Mann und ich konnten uns zügig registrieren, den Abstrich abnehmen lassen und haben tatsächlich in weniger als den versprochenen 24 Stunden unser negatives Ergebnis erhalten. Die Mitarbeiter der Teststelle hinterließen bei mir einen professionellen Eindruck und waren freundlich und hilfsbereit." Doris Segers aus München

Doris Segers ist sehr zufrieden mit dem Angebot und der Möglichkeit, bei Unsicherheit über eine mögliche Corona-Erkrankung schnell, zuverlässig und niederschwellig getestet zu werden. Sie bedauert jedoch, dass es am Münchner Hauptbahnhof bald kein Testcenter mehr gibt.

Acht Tage auf Testergebnis gewartet

Ganz andere Erfahrungen hat jedoch Stefan Burger beim Test am Münchner Flughafen gemacht. Am 8. September kam er mit seiner Frau gegen 10 Uhr aus Split am Münchner Flughafen an und wurde direkt zum Testzentrum geführt. Man sagte ihnen, dass sie das Ergebnis innerhalb von 48 bis maximal 72 Stunden bekämen.

Das Ergebnis trudelte jedoch erst am 15. September ein, also 8 Tage später. Bis dahin musste Stefan Burger Geschäftsreisen stornieren, aber auch wichtige private Termine verschieben. Einen zusätzlichen Test nach Ankunft bei seinem Hausarzt wollte Stefan Burger nicht machen. Das überfordere nur die Testkapazitäten, wenn jetzt mehrere Tests gleichzeitig in Auftrag gegeben werden, nur um schneller an ein Ergebnis zu kommen, sagt er.

Von den Zuständen an der Teststation schockiert

Fast genauso lang hat Christiane Scheef auf den Corona-Test ihres Enkels gewartet. Für sie und ihren Enkel dauerte es statt der angekündigten 48 Stunden sechs Tage, obwohl laut schriftlichem Nachweis das (negative) Ergebnis schon nach 11 Stunden vorgelegen habe, so Scheef. Mehr noch haben Christiane Scheef die "Zustände" am Corona Testzentrum des Münchner Flughafens schockiert.

Von den beiden Herren, die die Formulare für den Test ausgeteilt hätten, habe nur einer Maske getragen. Der andere trug laut der BR24-Userin keine Maske, hielt keinen Abstand und sei auch noch "ziemlich barsch und ungehörig" gewesen. Christiane Scheef beobachtete außerdem, dass die viel frequentierten Stehtische während ihrer etwa 20-minütigen Wartezeit nicht desinfiziert wurden - ebensowenig wie die darauf herumliegenden Kugelschreiber.

EcoCare: "Jetzt dauert es nicht mehr lange!"

Ganz schief lief der Corona-Test bei Fabio Colombari. Der Münchner Lehrer kam am 5. September aus seinem Griechenland-Urlaub zurück und wollte sich aus Vorsicht testen lassen. Doch 5 Tage später hatte Fabio Colombari noch immer kein Testergebnis und kontaktierte deswegen den Dienstleister EcoCare.

Von EcoCare wurde Fabio Colombari schnell zurückgerufen. Offensichtlich war bei EcoCare der "Aufnahmezettel" verloren gegangen. Danach bekam Fabio Colombari eine Nachricht von EcoCare: "Jetzt dauert es nicht mehr lange!" Doch weitere 9 Tage später hat der Münchner Lehrer noch immer kein Testergebnis – ein Extremfall.

Auch viele gute Erfahrungen mit Corona-Tests

Es gibt aber auch positive Erlebnisse mit den kostenlosen Corona-Tests in Bayern. So zum Beispiel die von Peter Kastner-Utz. Er sei "der Überzeugung, dass die Testung großenteils reibungslos funktioniert". Er glaubt, dass diese Fälle nur nicht durch die Nachrichten gehen.

Mit seiner Familie hat sich Peter Kastner-Utz Anfang September nach Urlaubsrückkehr bei Kiefersfelden an einem Freitag testen lassen. Das Ergebnis kam trotz Wochenende am Montag. Den zweiten Test machte die Familie auf der Münchner Theresienwiese, auch diese Testung funktionierte reibungslos, das Ergebnis war nach 30 Stunden per Zugangsnummer abrufbar.

"Tests in kürzester Zeit auf die Beine gestellt"

Ähnliche Erfahrungen machte auch Jürgen Seller aus Traunstein. Vor drei Wochen kam er mit seiner Familie aus Frankreich. Seiner Meinung nach werden die Abläufe bei den Corona-Tests "viel zu sehr dramatisiert".

"Man sollte auch mal daran denken, was hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und von vielen Menschen, oftmals ehrenamtlich, geleistet wurde. Das wird unseres Erachtens viel zu selten erwähnt und gewürdigt." Jürgen Seiler, Traunstein

Die Familie Seller hat sich bei Rückkehr um 3.00 Uhr morgens an der Raststätte Hochfelln Nord testen lassen. Obwohl es mitten in der Nacht war, seien sie äußerst zuvorkommend und schnell behandelt worden. Das Ergebnis ihrer Corona-Tests hat die Traunsteiner Familie nach gut zwei Tagen erhalten.