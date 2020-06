Corona-Tests in Bayern bald für jedermann

In Bayern sollen sich in Zukunft alle Bürgerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lasen können. Das kündigte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) an.

Freistaat übernimmt Kosten für Corona-Tests

Die Tests sollen laut Huml bei bestimmten Vertragsärzten durchgeführt werden. Die Kosten - sowohl für den Abstrich, als auch für die Laboruntersuchung - will der Freistaat übernehmen. Außer es besteht ein Anspruch auf anderweitige Erstattung, etwa durch eine Krankenkasse.

"Ein Eckpunkt unseres bayerischen Testkonzepts ist, dass alle Personen, die auf eine Infektion auf SARS-CoV-2 getestet werden wollen, Gewissheit darüber erhalten sollen, ob sie sich infiziert haben", betonte Huml. Das konkrete Konzept soll in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Besonderer Fokus auf fleischverarbeitende Betriebe

Nach den Vorfällen bei dem Fleischverarbeiter Tönnies soll auch in Bayern ein Schwerpunkt der Tests bei Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben liegen. Ziel sei es, "größeren Ausbruchsgeschehen wie in Gütersloh vorzubeugen". In 33 weiteren ausgewählten Fleischbetrieben sollen die Mitarbeiter im Freistaat reihenweise getestet werden. "Dabei wollen wir auch herausfinden, ob die hohe körperliche Belastung oder die Arbeit bei ungünstigen Klimabedingungen mögliche weitere Risikofaktoren für eine Corona-Infektion darstellen", so Huml.

Bundesweite Testoffensive in sensiblen Bereichen

Im Kampf gegen das Virus sind inzwischen in ganz Deutschland Tests auch ohne akute Krankheitsanzeichen auf breiter Front möglich - besonders in sensiblen Bereichen wie Kliniken, Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vor knapp drei Wochen eine Verordnung verkündet, die eine Reihe zusätzlicher Testmöglichkeiten auf Kassenkosten festlegt. Bis dahin gab es Tests auf Kassenkosten in der Regel nur bei Infektionsverdacht - also wenn man bereits an Symptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Geruchs- und Geschmacksstörungen litt.

Bayern ist das erste Bundesland, das künftig Tests für jedermann vorsieht.