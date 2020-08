Corona-Tests bei Reiserückkehrern lassen Zahlen steigen

Zehntausende Reiserückkehrer sind allein in Bayern in den letzten Tagen auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt zieht die Rate der Infizierten in Bayern an. Bundesweit haben sich zuletzt knapp 40 Prozent der positiv auf Corona getesteten Menschen im Ausland angesteckt. Das meldete das Robert-Koch-Institut.

Reiserückkehrer: großer Anteil an positiven Corona-Tests

In Bayern liegen nicht bei allen Gesundheitsämtern kurzfristig auswertbare Daten zum Anteil von Reiserückkehrern am Infektionsgeschehen vor. Angaben aus mehreren Städten und Landkreisen deuten aber daraufhin, dass Reiserückkehrer einen großen Anteil am aktuellen Anstieg der Infektionszahlen haben.

Zahlen in Bayern teils weit über dem bundesweiten Durchschnitt

Regional liegen die Zahlen in Bayern weit höher als im vom RKI angegebenen bundesweiten Schnitt. So meldete etwa Augsburg jüngst 21 positive Tests, 16 davon entfielen auf Reiserückkehrer. Auch der Landkreis Neu-Ulm teilte gestern mit, neue Infektionen seien derzeit vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Aus Nürnberg heißt es, aktuell seien 80 Prozent der positiv Getesteten Reiserückkehrer. Auch in Würzburg haben sich seit dem 1. August von 39 positiv Getesteten 23 im Ausland angesteckt – unter ihnen drei, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkamen. Der Landkreis Rottal-Inn informierte heute über fünf neue Fälle: eine Rückkehrerin aus Kroatien und eine Familie, die aus dem Kosovo zurück kam. Für Ingolstadt erklärte Gesundheitsreferent Ebner auf Nachfrage des BR, dass das Infektionsgeschehen in der oberbayerischen Stadt aktuell fast ausschließlich auf Reiserückkehrer zurückgehe.

Engmaschige Tests lassen Corona-Rate bei Reiserückkehrern steigen

In Ingolstadt führt man den hohen Anteil am Infektionsgeschehen ganz wesentlich auf die intensive Testung von Reiserückkehrern zurück. Der Gesundheitsreferent der Stadt, Rupert Ebner, sprach vom "Fluch der guten Tat". Das Gesundheitsamt in Augsburg geht davon aus, dass das Risiko, sich auf Reisen zu infizieren, tatsächlich höher ist, weist aber ebenso auf die engmaschigeren Corona-Tests bei Rückkehrern hin. Beides zusammen führt auch hier dazu, dass Reiserückkehrer den ganz überwiegenden Teil der positiv Getesteten ausmachen.

Kontakte von Reiserückkehrern oft gut eingrenzbar

Ein Vorteil für die Gesundheitsämter ist dabei, dass sich die Kontakte von infizierten Rückkehrern oft gut nachverfolgen lassen. So handelt es sich bei den Infizierten in Ingolstadt etwa meist um Familien,die gemeinsam aus dem Urlaub zurückkommen. In Augsburg gibt es zwar vereinzelte Infektionen, die von Reiserückkehrern weitergegeben wurden – nach aktuellem Stand aber ausschließlich in den eigenen Haushalten und Familien. In Bodenwöhr in der Oberpfalz konnten nach einem Partybesuch eines positiv getesteten Italienrückkehrers etwa 100 Feiernde und 20 weitere Kontaktpersonen ausgemacht werden. Sie befinden sich jetzt in Quarantäne.

Virologin Protzer: Nur mit sehr gutem Grund in Risikogebiete

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer sieht gerade bei Feiern, wo verständlicherweise nicht immer Abstand gehalten werde, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch infizierte Reiserückkehrer. Im Interview mit dem BR forderte sie dazu auf, sich gut zu überlegen, in welche Regionen man derzeit reise. Bei Risikogebieten brauche man dafür einen sehr guten Grund und müsse sich anschließend isolieren, bis man sicher nicht ansteckend sei und einen negativen Test habe.