Corona-Tests an Flughäfen: LGL setzt auf Eigenverantwortung

Passagiere aus Risikogebieten, die am Nürnberger Flughafen gelandet sind, werden nicht direkt zu einer Corona-Teststation gebracht, wenn sie einen Zwischenstopp in einem Nicht-Risikogebiet hatten. Das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) setzt in diesen Fällen auf Eigenverantwortung.

In einer Stellungnahme über mögliche Probleme am Nürnberger Flughafen beim Corona-Testverfahren für Fluggäste, die aus einem Risikogebiet kommen, hat das zuständige LGL das aktuelle Vorgehen verteidigt. Der Freistaat Bayern habe umfangreiche Testangebote geschaffen, heißt es in der Mitteilung.

Zahlreiche Coronatest-Möglichkeiten an Flughäfen

So gebe es "Testzentren im Sicherheitsbereich und außerhalb des Sicherheitsbereichs, um allen Reiserückkehrern – aus Risikogebieten, Umsteigern oder aus Nicht-Risikogebieten – Testungen anbieten zu können", heißt es. Allerdings sei es nicht möglich, für jeden Passagier nachzuvollziehen, aus welchem Ursprungs-Aufenthaltsort er oder sie kommt.

Aussteigekarten für Passagiere denkbar

Um eine genauere Nachverfolgung der Reiserouten zu ermöglichen, könnten zum Beispiel Aussteigekarten verteilt werden – doch das zu regeln, sei eine Sache des Bundes. Stattdessen setzt die Behörde auf die Eigenverantwortung der Fluggäste. Außerdem werde in den Flughäfen auf die Testmöglichkeiten umfassend hingewiesen, so das LGL.

Start-Ort der Reise den Behörden unbekannt

Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk erfahren, dass Reisende aus Risikogebieten, die in einem Nicht-Risikogebiet einen Zwischenstopp eingelegt haben, nicht automatisch zu den Corona-Teststationen gebracht werden. Denn: Weder die Behörden noch der Flughafen haben Kenntnis über das Ursprungsland der Reisenden. Diese Angaben liegen nur der Fluglinie vor.

Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

Grundsätzlich müssen sich Reisende aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen und sich in häusliche Quarantäne begeben, bis das Testergebnis vorliegt. Bei Fluggästen, die etwa aus Spanien kommen und in Nürnberg landen, funktioniert das auch: Sie werden per Bus-Shuttle an eine eigens dafür geschaffene Teststation gebracht. Diese befindet sich aus Sicherheitsgründen einen knappen Kilometer von den Test-Centern für Freiwillige entfernt. Diese Trennung funktioniert aber scheinbar nicht für Passagiere, die zwar ursprünglich aus Risikogebieten kommen, dazwischen jedoch in einem Nicht-Risikogebiet umsteigen mussten.